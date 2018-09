Leipzig

Pünktlich zum Weltkindertag ruft die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) Sachsen unter dem Motto „Weltkindertag – Die bessere Kita“ am Donnerstag zu einer Demonstration auf. Treffpunkt ist um 15 Uhr vor dem Bundesverwaltungsgericht. Dann zieht die Demo über die Fritz-von-Harck-Anlage und den Martin-Luther-Ring zum Wilhelm-Leuschner-Platz, von da dann weiter über den Roßplatz zum Augustusplatz. Bis etwa 17.30 Uhr ist mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen.

Mindestens 1000 Teilnehmer werden laut Veranstalter erwartet. Auch das Leipziger Graswurzelbündnis hofft auf viele Demonstranten. Das Bündnis setzt sich seit langem für bessere Bedingungen in den Kitas in der Messestadt und in Sachsen ein und fordert anlässlich des Weltkindertages unter anderem vier Stunden mittelbare pädagogische Tätigkeit für alle Erzieherinnen und Erzieher in Sachsen und eine spürbare Verbesserung des Personalschlüssels.

Das Graswurzelbündnis lädt am Donnerstag 16 Uhr auf dem Augustusplatz außerdem zum Familienfest mit Hüpfburg, Feuerwehr, Spielen und Kinderschminken ein. Außerdem gibt es einen Bastelwettbewerb: Eltern, Kinder, Fachkräfte und Kitas sind dazu aufgerufen, den „größten oder kreativsten Personalschlüssel“ zu basteln. Bis 16.30 Uhr können die Schlüssel auf dem Augustusplatz abgegeben werden.

