Lange standen die zwei Häuser des ehemaligen Lichtenberg-Gymnasiums in Grünau leer. Nun sollen die Gebäude wieder mit neuem Leben gefüllt werden. Die Schule in der Mannheimer Straße 128 soll vollständig saniert und künftig als ein vierzügiges Gymnasium betrieben werden. Das hat die Ratsversammlung in ihrer gestrigen Sitzung beschlossen.

Erste Schulklassen sollen bereits mit Schuljahresbeginn 2019/20 eingerichtet werden. Bis zur Fertigstellung des ersten Bauabschnitts des Schulhauses in der Mannheimer Straße zum Schuljahresbeginn 2020/21 werden die Klassen im Gebäude der Schule Ratzelstraße (Oberschule) unterrichtet. Fünf gymnasiale Klassen werden gebildet, so die Stadt.

Das Interim wird als Außenstelle der Immanuel-Kant-Schule (Gymnasium) eingerichtet und vorerst den Namen „Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule“ tragen. Ab dem Schuljahr 2020/21 ist die Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule dann im Gebäude der Mannheimer Straße eigenständig.

Von LVZ