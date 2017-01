Leipzig. Auf den ersten Blick scheint die Fotos nichts zu verbinden. Doch eines haben sie gemeinsam: Sie alle stammen von Syrerinnen und Syrern und wurden auf Facebook gepostet. Dona Abboud hat 2000 Fotos von elf Personen gesammelt und in ihrem Buch „Out of Syria, inside Facebook“ veröffentlicht, das kürzlich vom Institut für Buchkunst der Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) Leipzig herausgegeben wurde. Die gebürtige Syrerin studierte selbst von 2011 bis 2016 an der HGB. In dieser Zeit war Facebook die wichtigste Verbindung zu ihrer Familie und ihren Freunden in Syrien.

Fröhliche Frauen vor der Kamera posierend, die Hände zum Peace-Zeichen geformt, Baschar al-Assad, von fröhlichen Kindern umgeben. Zwei kleine Mädchen in bunten Kleidern auf einem Balkon. Eine Frau mit Kopftuch und einem Baby auf dem Arm. Kinder, die auf Trümmerfeldern spielen.

„Man hat die Verantwortung, Dinge ausgewogen zu betrachten“, schreibt die 34-jährige Abboud im Vorwort des Bildbandes. Die Wirklichkeit in Syrien sei vollkommen anders als die Wirklichkeit, die man in den Nachrichten sehe. „Auch in den Fotos, die die Menschen machen, die noch immer in Syrien leben, können wir Wirklichkeit sehen, genauso wie in den Fotos von Menschen, die das Land schon vor langer Zeit verlassen haben, aber zurückkommen, um etwas beizutragen oder Stellung zu beziehen.“

„Ich träume davon, dass wir unser Land zurückbekommen“

Zu den Fotos stellt Abboud kurze Biografien, in Interviews kommen Abbouds Protagonisten auch selbst zu Wort. Das Buch ist dreisprachig: Alle Texte sind auf Deutsch, Englisch und Arabisch abgedruckt. Die Antworten auf Abbouds Fragen sind so verschieden wie die Protagonisten selbst. „Aber sie alle haben das Recht, sich zu äußern, ihren Standpunkt klar zu machen“, findet die Autorin.

Einer der Protagonisten ist Salem, Jahrgang 85. Er lebt in Damaskus und arbeitet für eine Produktionsfirma. Ob er sich verändert habe seit Beginn des Krieges in Syrien, will Abboud von ihm wissen, was seine Träume und Ziele seien? „Natürlich habe ich mich verändert. Ich fühle mich von Menschlichkeit erfüllt, seit ich all die Szenen von Tod und Zerstörung gesehen habe“, antwortet Salem. „Ich träume davon, dass wir unser Land zurückbekommen, so sicher und schön, wie es vorher war. Dass die Kinder wieder lächeln können, dass jeder, der weit weg ist von seiner Mutter, zu ihr zurückkommt, sie umarmt und ihre Hand küsst. Mein Ziel ist es, ein kleines Haus zu bauen und die Eine zu heiraten.“

Die HGB möchte mit der Veröffentlichung zur internationalen Öffnung und zu einem weltoffenen und toleranten Sachsen beitragen. Denselben Zweck verfolgt die Hochschule auch mit der Akademie für transkulturellen Austausch (ATA), mit der sie seit Oktober 2016 geflüchtete Künstler und Designer unterstützt ( LVZ berichtete).

Dona Abboud: Out of Syria, inside Facebook. Institut für Buchkunst; 224 Seiten, 20 Euro; online zu bestellen unter www.institutbuchkunst.hgb-leipzig.de

Lisa Kutteruf