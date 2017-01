Im Schuljahr 2016/17 haben sächsische Eltern insgesamt 190 Mal gegen die Zuweisung ihrer Kinder an eine bestimmte Bildungseinrichtung geklagt. 129 der Fälle entfielen auf den Bereich der Leipziger Regionalstelle der Sächsischen Bildungsagentur (SBA). Das ergab eine Kleine Anfrage der Grünen-Landtagsabgeordneten Petra Zais. Besonders begehrt waren die Plätze an der 68. Oberschule Leipzig – dort klagten Eltern elf Mal. An der Friedrich-Schiller-Schule beziehungsweise dem dortigen Gymnasium waren es immerhin noch acht Klagen. Zahlenmäßig am meisten betroffen waren Leipziger Grundschulen mit 78 Fällen, allerdings verteilten diese stärker auf die einzelnen Bildungseinrichtungen.

„Auch der aktuelle Lehrkräftemangel und die steigenden Schülerzahlen sollten nicht dazu führen, dass die freie Schulwahl eingeschränkt wird“, so die Grünen-Abgeordnete Petra Zais. Die Zahl der Klagen zeige, dass „Eltern das Recht auf freie Schulwahl verstärkt einforderten.

luc