Leipzig. John E. Morton, unter US-Präsident Barack Obama im Weißen Haus als Klimaberater tätig, forscht zukünftig an der Handelshochschule Leipzig (HHL). Der Finanzökonom geht in der Messestadt der Frage nach, wie Weltwirtschaft und Klimaschutz vereinbart werden können, wie die Hochschule mitteilte. Da öffentliche Gelder zu diesem Umschwung nur einen Bruchteil beitragen könnten, müssten zukünftig private Investoren mobilisiert werden, hieß es weiter.

Dazu soll der ehemalige Klimaberater Obamas in Leipzig forschen. „Wir sind inmitten des voraussehbarsten, folgenreichsten und am schnellsten voranschreitenden ökonomischen Umwandlungsprozess seit Jahrhunderten“, erklärte Morton.

Der Amerikaner kommt ab September 2017 im Rahmen eines Programms zur Finanzierung von Klimaschutzstrategien nach Leipzig. Er hat Erfahrung im öffentlichen, privaten und zivilgesellschaftlichen Sektor gesammelt. Unter anderem war er für die Weltbank tätig und verwaltete dort Investitionen in die frühere Sowjetunion. Ehe er in Obamas Team kam, war Morton unter anderem bei der Non-Profit-Organisation The Pew Charitable Trusts und für die staatliche entwicklungspolitische Finanzbehörde OPIC der USA in Washington tätig.

Morton hat an der Harvard Universität russische Geschichte und Literatur sowie an der John Hopkins Universität Internationale Wirtschaft studiert. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.

