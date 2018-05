Leipzig

Es wird das größte Schulbauprogramm der vergangenen Jahrzehnte: „Wir sind in einem unglaublichen Zeitdruck“, sagte Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), der am Freitag gemeinsam mit Stadtkämmerer Torsten Bonew (CDU) und Schulbürgermeister Thomas Fabian (SPD) ein Sofortprogramm vorstellte, für das er sich noch im Juni grünes Licht vom Stadtrat holen will.

Das Programm sieht vor, in den nächsten Jahren 155 Millionen Euro in neue und erweiterte Schulhäuser zu investieren. Diese Summe kommt zu den geplanten Projekten (70 bis 80 Millionen pro Jahr einschließlich Kindertagesstätten) obendrauf.

Bevölkerungswachstum und Zuzug bringen Schulen an Kapazitätsgrenzen

Vorgesehen ist, dass Leipzig allein im Jahr 2019 rund 150 Millionen Euro für Schulen ausgibt. „Starkes und anhaltendes Bevölkerungswachstum und Zuzug sowie Gesetzesänderungen beim Klassenteiler bringen uns bei den Schulkapazitäten an unsere Grenzen. Deshalb müssen wir jetzt schnell handeln“, konstatiert Jung. „Das, was wir bis jetzt auf den Weg gebracht haben, reicht nicht aus“, sagte Fabian. Das liege auch am Bauverzug, nicht rechtzeitig bereitstehenden Grundstücken oder zu langen Planungsverfahren.

Geplant ist, auch modulare Raumsysteme zu verwenden. So soll als Sofortmaßnahme 2019/2020 am Barnet-Licht-Platz in Thonberg, eine vierzügige Oberschule entstehen. Die dort vorhandenen Wohnmodule, die für einen Einsatz als Unterbringungsmöglichkeit für Asylsuchende geplant waren, sollen für andere Zwecke wie zum Beispiel für Sportvereine umgesetzt werden.

Um die Finanzierung sicherzustellen, hat Bonew bereits vor vier Wochen eine Haushaltssperre verhängt. „Auf diesem Wege kann die kommunale Pflichtaufgabe Schulbau auch haushaltswirtschaftlich klar priorisiert werden und insbesondere die notwendige Liquidität ist gesichert“, erklärte der Finanzbürgermeister.

Diese zehn Bauprojekte an weiterführenden Schulen sollen in Angriff genommen werden:

– Neubau 5-zügige Oberschule im Leipziger Norden

– Neubau 5-zügiges Gymnasium im Leipziger Norden

– Mannheimer Straße 128, Grünau: Komplexsanierung, drei- bis vierzügiges Gymnasium

– Schraderhaus am Täubchenweg 26, Reudnitz: Komplexsanierung, vierzügige Oberschule

– Apollonia-von-Wiedebach-Schule, Arno-Nitzsche-Straße 7, Connewitz: Anbau mit sechs Unterrichtsräumen

– Schule am Adler, Antonienstraße 24, Plagwitz: Komplexsanierung

– Hainbuchenstraße, Paunsdorf: Reaktivierung des Gebäudes als dreizügige Oberschule mit Komplexsanierung

– Georg-Schumann-Schule Glockenstraße 6, Zentrum-Südost: Komplexmodernisierung und Erweiterung mit Erhöhung um 2,5 Züge

– Gymnasium an der Telemannstraße, Musikviertel: Modularer Erweiterungsbau mit acht Unterrichtsräumen

– Johannes-Kepler-Gymnasium, Dieskaustr. 76, Kleinzschocher: Erweiterungsbau mit 12 Unterichtsräumen, Kapazitätserweiterung um zwei Züge

Zusätzlich ist geplant, die Gebäude Torgauer Straße 114 (Schönefeld-Ost) und Eutritzscher Straße 17-19 (Zentrum-Nord) zum Umbau in eine weiterführende Schule anzumieten.

Außerdem sind Erweiterungen an vier Grundschulen geplant:

– 91. Grundschule, Uranusstraße 1, Grünau - Erweiterungsbau mit sieben Unterrichtsräumen und Mensa

– Alfred-Kästner-Grundschule, Gartenwinkel 30 - Lindenthal, Erweiterungsbau mit vier Unterrichtsräumen und Mensa

– 172. Grundschule, Prießnitzstr. 19, Leutzsch - Erweiterung um acht bis zehn Unterrichtsräumen und Mensa

– Grundschule Böhlitz-Ehrenberg, Heinrich-Heine-Straße 64, Erweiterung um zehn Unterrichtsräume sowie diverse weitere Räume

Von Mathias Orbeck