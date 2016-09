Dresden/Leipzig. Die Leipziger Städtischen Bibliotheken werden mit dem Sächsischen Bibliothekspreis 2016 ausgezeichnet. Sie erhalten die Ehrung für ihr herausragendes interkulturelles Engagement, wie das sächsische Ministerium für Wissenschaft und Kunst am Donnerstag in Dresden mitteilte.

Ministerin Eva-Maria Stange (SPD) wird den mit 4.000 Euro dotierten Preis am 24. Oktober in Leipzig überreichen. Mit viel Einfallsreichtum setzten sich die Mitarbeiter der Leipziger Bibliotheken dafür ein, dass sie möglichst viele Menschen erreichten, sagte Stange. Die Einrichtungen würden zum Treffpunkt „für Menschen jeden Alters und jeder Herkunft“, so dass im Miteinander „kulturelle Brücken“ entstehen könnten, fügte die Ministerin hinzu.

Die Leipziger Bibliotheken bauen den Angaben zufolge seit 2014 ihr interkulturelles Angebot stetig weiter aus. Dazu gehört die Anschaffung von fremdsprachiger Literatur, aber auch gezielte Sprachförderung. Zudem wurden einzelne Projekte angestoßen, wie etwa deutsch-syrische Abende, spanische Vorlesetage oder die Ausgabe von „Medienboxen“ an Klassen, in denen Deutsch als Fremdsprache gelernt wird.

Die Leipziger Bibliotheken können auch immer mehr Menschen für sich gewinnen, so wurde zwischen 2011 und 2015 eine Steigerung der Besucherzahlen um zehn Prozent verzeichnet. Bei den Entleihungen gab es den Angaben zufolge ein Plus von rund 20 Prozent. Der Sächsische Bibliothekspreis wird seit 2013 in Kooperation mit dem sächsischen Landesverband des Deutschen Bibliotheksverband vergeben.

Von LVZ