Leipzig. Eine Delegation von Schüler der Leipzig International School wird ab Sonntag in Wiesbaden an Auswahlsitzungen für das Europäische Jugendparlament teilnehmen. Die Jugendlichen aus dem Gymnasium im Stadtteil Schleußig hatten sich zuvor bei einer regionalen Auswahlsitzung im März in Herzogenaurach für die Teilnahme qualifiziert.

Beim anstehenden Bundes-Treffen in Wiesbaden stehen bis zum kommenden Freitag unter anderem Kommunikationstraining, eine parlamentarische Vollversammlung und die Entwicklung der eigenen Abschlussarbeit auf dem Programm. Hauptthema der Sitzungen, an denen Hunderte Schüler teilnehmen, soll die fortschreitende Digitalisierung innerhalb der Europäischen Union sein.

Im Rahmen des nationalen Schüler-Parlamentarier-Treffens in Wiesbaden werden zwei Delegationen ausgewählt, die Deutschland während der Sitzungen des Europäischen Jugendparlaments im Herbst 2017 im georgischen Tiblisi und im litauischen Vilnus vertreten werden.

Seit 1990 kommen zu den Sitzungen des Europäischen Jugendparlaments Jugendliche aus dem ganzen Kontinent zusammen, um Visionen für Europa zu entwickeln und diese mit anderen zu diskutieren.

Von mpu

