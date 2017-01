Leipzig. Rund 17.000 Fälle von Krebs in der Kopf-Hals-Region werden jährlich in Deutschland diagnostiziert. Mediziner der Universität Leipzig haben jetzt neue Therapieansätze untersucht, um den Kehlkopf trotz der Erkrankung zu retten, wie die Hochschule am Montag mitteilte.

Mittels einer Kurzchemotherapie über wenige Tage können die Mediziner feststellen, ob der Krebs gut oder schlecht auf die Maßnahmen anspricht. So könnten Risiken bewertet und früh über eine Operation oder eine erhaltende Therapieform entschieden werden – unter Einbezug des Patienten.

Bisher war laut Hochschule nicht klar, welche Maßnahmen für einen dauerhaften Erhalt notwendig seien. „Wir haben herausgefunden, dass wir dafür die Informationen mehrerer Untersuchungen brauchen“, erklärt Gunnar Wichmann, Leiter des HNO-Forschungslabors der Medizinischen Fakultät der Uni. HNO-Ärzte, Radiologen, Nuklearmediziner, Strahlenonkologen und Pathologen müssten dabei eng zusammenarbeiten.

Die Tumore könnten demnach oft unbemerkt wachsen, da sie keine umliegenden Nervenbahnen schädigen und lange keine Schmerzen verursachen. Laut Universität wird im fortgeschrittenen Stadium bisher in den meisten Fällen der Kehlkopf entfernt – was Riechen und Schmecken beeinflussen und den Verlust der Stimme bedeuten kann. Mit der in Leipzig durchgeführten Studie soll nun eine bessere Behandlung möglich sein, die direkt auf den jeweiligen Patienten zugeschnitten ist und so möglichst das Entfernen vermeidet.

Für die Studie wurden innerhalb von drei bis sechs Jahren Daten von 180 Patienten europaweit gesammelt und ausgewertet, darunter 52 aus Leipzig. Die Ergebnisse sollen am 27. und 28. Januar bei einer Veranstaltung für Fachexperten in der Messestadt vorgestellt werden.

