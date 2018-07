Leipzig

Nach dem brutalen Übergriff auf eine transsexuelle Studentin haben Leipziger Hochschulen, Studentenräte und zwei sächsische Ministerinnen die Tat verurteilt und für eine offene und vorurteilsfreie Gesellschaft appelliert. Vor dem Auftakt des Christopher Street Day (CSD) am Freitag veröffentlichte die Uni Leipzig ein gemeinsames Positionspapier gegen Gewalt und Intoleranz, in dem eine proaktive und ernsthafte Auseinandersetzung mit Ressentiments eingefordert wird.

„Mit Bestürzung haben wir in der vergangenen Woche von einem verbalen und physischen Übergriff auf eine an der Universität Leipzig studierende Transgenderperson erfahren. Solchen Angriffen treten wir entschieden entgegen“, heißt es in dem offenen Brief. „Als gesellschaftliche Akteur_innen positionieren wir uns eindeutig gegen jede Form von Hass und Gewalt. Aus diesem Grund verurteilen wir alle Arten von Übergriffen auf das Schärfste“, erklären die Verfasser (weiter unten ist die gesamte Erklärung im Wortlaut zu finden).

Auch SPD-Politikerinnen schließen sich Appell an

Zu den insgesamt zehn Unterzeichnern gehören Sachsens Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange und Gleichstellungsministerin Petra Köpping (beide SPD), die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK), die Hochschule für Musik und Theater (HMT) und die Berufsakademie Sachsen. Auch die Studierendenräte sowie das Leipziger Studentenwerk unterstützen die Erklärung, die am Vormittag auf dem Uni-Campus am Augustusplatz bei der „Warm-up“-Veranstaltung zum CSD vorgestellt wurde. An der Uni und der HTWK wird dabei in diesem Jahr erstmals die Regenbogenfahne, das Symbol der Lesben- und Schwulenbewegung, gehisst.

Eine 22-jährige transsexuelle Studentin der Uni war am 25. Juni vor der Moritzbastei von einem Unbekannten angegriffen und schwer verletzt worden. Der etwa 35 Jahre alte Mann forderte sie zunächst auf, ihren Intimbereich zu entblößen und brach ihr anschließend mit einem Schlag ins Gesicht die Nase. Inzwischen ermittelt der Staatschutz der Polizei in dem Fall. Ministerin Stange fordert: „Dieser abscheuliche Angriff ist eine Straftat, die aufgeklärt und rechtlich geahndet werden muss. Die Akzeptanz und der Respekt vor anderen Lebensformen gehören zu den Grundwerten unserer offenen, demokratischen Gesellschaft. Das Bekenntnis zur Transsexualität darf kein Anlass für Hass und Gewalt gegen Menschen sein.“

Polizei fahndet mit Foto nach Täter

Zum Stand der Fahndung wollte die Polizei auf Anfrage keine neuen Details bekannt geben. Ob eine Öffentlichkeitsfahndung geplant ist, blieb offen. „Da es sich um ein laufendes Ermittlungsverfahren handelt, machen wir aktuell keine Angaben“, so Sprecher Uwe Voigt. Ein Handyfoto vom Täter hatte die Freundin des Opfers den Beamten übergeben. Der Angreifer war in der Notaufnahme der Uniklinik erneut aufgetaucht und hatte die verletzte 22-Jährige mit einem Grinsen verhöhnt. Die Staatsanwaltschaft, bei der das Verfahren wegen Körperverletzung anhängig ist, äußerte sich bisher noch nicht zu dem Fall.

Die gemeinsame Erklärung im Wortlaut Mit Bestürzung haben wir in der vergangenen Woche von einem verbalen und physischen Übergriff auf eine an der Universität Leipzig studierende Transgenderperson erfahren. Solchen Angriffen treten wir entschieden entgegen. Als gesellschaftliche Akteur_innen positionieren wir uns eindeutig gegen jede Form von Hass und Gewalt. Aus diesem Grund verurteilen wir alle Arten von Übergriffen auf das Schärfste. Wir stehen für eine offene und vorurteilsfreie Gesellschaft. Wir beziehen Position gegen jegliche Gewalt, Anfeindung oder Benachteiligung von Personen aufgrund von Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft, Alter, Familienstand, Aussehen, Staatsangehörigkeit, sexueller Orientierung, religiöser Überzeugung und geistiger oder körperlicher Beeinträchtigung. Als Institutionen des wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens unterstützen wir vorbehaltlos eine Gesellschaft ohne Diskriminierung. Wir fordern eine proaktive und ernsthafte Auseinandersetzung mit bestehenden Vorurteilen und eine Sensibilisierung für gruppenbezogene Ausgrenzung und Gewalt. Zur Vorbeugung müssen weitergehende Angebote geschaffen werden, damit die Behandlung solcher Themen nicht erst im Nachgang solch erschreckender Taten stattfindet. Wir rufen zu einer breiten Koalition von Unterstützer_innen auf, um Toleranz gegenüber verschiedensten Lebenssituationen zu etablieren. • Berufsakademie Sachsen - Staatliche Studienakademie Leipzig • Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig • Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig • Sächsische Staatsministerin für Gleichstellung und Integration Petra Köpping • Sächsische Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst Dr. Eva-Maria Stange • Studentenwerk Leipzig • Student_InnenRat der Universität Leipzig • Studierendenrat der Hochschule für Musik und Theater ‚Felix Mendelssohn Bartholdy’ Leipzig • StudierendenRat der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig • Universität Leipzig

Von Robert Nößler