Leipzig

Die Lessingschule der Stadt Leipzig hat beim 4. Sächsischen Schulpreis den mit 2.000 Euro dotierten Sonderpreis “Europa in der Schule” gewonnen. Nach Informationen des sächsischen Kultusministeriums, erhielt die Grundschule den Preis für ihre Europaarbeit. Seit 2006 bietet die Schule zum Thema unter anderem Projekte, Kunstwettbewerbe, Ganztagsangebote oder Fortbildungen für Lehrer und Austauschprogramme für Lehrkräfte und Schüler. Seit 2012 ist die Europaarbeit fester Bestandteil des Schulprogramms.

Die Preise in den anderen Kategorien gingen an Schulen in Dresden, Chemnitz, Radebeul und Riesa. Der Sächsische Schulpreis wird alle zwei Jahre an Schulen verliehen, die den Schulalltag mit besonderen Projekten bereichern und immer weiterentwickeln. Der Preis wird in drei Kategorien und drei Sonderpreisen verliehen, die jeweils mit bis zu 4.000 Euro dotiert sind. Die Preisträger wurden von einer Jury ausgewählt.

ThTh