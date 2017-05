Leipzig/Dresden. Zwei Gymnasiasten aus Sachsen haben sich für das deutsche Nationalteam zur Internationalen Physik-Olympiade im Juli in Indonesien qualifiziert. Christian Schmidt aus Dresden und Pascal Reeck aus Leipzig sicherten sich beim Finale in Hamburg die Plätze, wie das Kultusministerium am Montag mitteilte.

Dort waren 15 Schüler angetreten, die sich bundesweit in Vorrunden gegen insgesamt rund 1000 Bewerber durchgesetzt hatten. "Zwei Sachsen in der fünfköpfigen deutschen Mannschaft, das ist eine hervorragende Leistung", sagte Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU).

LVZ