Leipziger Schulen mit knapp 8 Millionen gefördert

Leipzig. Zwei Leipziger Schulen bekommen finanzielle Zuschüsse für Erweiterungs- und Sanierungsarbeiten. Wie das Sächsische Kultusministerium am Dienstag mitteilte, erhalten die Schulen insgesamt rund 7,8 Millionen aus dem Bund-Länder-Programm „Brücken in die Zukunft“. Die Übergaben finden am Freitag, den 25. August, statt.

Zum einen wird die Ernst-Pinkert-Schule in Anger-Crottendorf erweitert. Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU) wird einen Fördermittelbescheid in Höhe von rund 3,6 Millionen Euro an die Stadt Leipzig übergeben. Mit den Fördermitteln soll das Haus II der Schule saniert und um ein Gebäude erweitert werden. Zukünftig sollen dann jeweils vier Klassen pro Jahrgang in der Grundschule unterrichtet werden. Auch die Außenanlagen werden mit Spiel- und Sportgeräten neu gestaltet. Die Kosten der Bauvorhaben belaufen sich auf rund 5,1 Millionen Euro.

Ebenfalls erhält die Stadt Leipzig für die Erweiterung der Oberschule Mölkau einen Fördermittelcheck in Höhe von 4,2 Millionen Euro. Die Oberschule soll einen neuen barrierefreien Erweiterungsbau erhalten. Dabei belaufen sich die Gesamtkosten auf rund 5,9 Millionen Euro.

dei