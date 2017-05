Leipzig. Auf dem Campus an der Jahnallee hat das neue bildungswissenschaftliche Zentrum (BWZ) der Leipziger Uni schon sichtbar Gestalt angenommen. In einem Jahr soll es seiner Bestimmung übergeben werden. Das Investitionsvolumen liegt bei 25 Millionen Euro. Nach dem Baustart Ende 2015 wird nun auch im Inneren gewerkelt. Das Gebäude wird dringend für die Erziehungswissenschaftliche Fakultät benötigt, die in den letzten Jahren bei der Studentenzahl stark zugelegt hat. Ansässig ist sie derzeit in einem renovierten Bestandsgebäude auf dem Jahnallee-Campus und einem Quartier am Dittrichring.

Letzteres soll nach der Fertigstellung des nach den Plänen des halleschen Architektenbüros agn Niedringhaus & Partner errichteten BWZ aufgegeben werden. In dem architektonisch markanten Gebäudekomplex, der auch ein restauriertes Trafohaus einschließt, werden auf 7700 Quadratmetern Seminarräume, ein Hörsaal, die Bibliothek, Büros und eine Forschungskita Platz finden.

mabe