Leipzig

Die Universität Leipzig ist um eine internationale Ehrung reicher: Wie die Hochschule am Donnerstag mitteilte, wurde Prof. Dr. Evamarie Hey-Hawkins kürzlich als Mitglied in die Europäische Akademie der Wissenschaften (EurASc) aufgenommen. Hey-Hawkins ist seit 1993 Professorin für Anorganische Chemie an der Universität der Messestadt.

„Als erste Leipziger Universitätsprofessorin in die renommierte Europäische Akademie der Wissenschaften aufgenommen zu werden, ist für mich eine ganz besondere Ehre. Ich freue mich auf die bevorstehenden wissenschaftlichen Aufgaben auf europäischer Ebene – Herausforderungen gibt es genug“, teilte die 61-Jährige mit. Die aus Scherfede ( Nordrhein-Westfalen) stammende Chemikerin wurde 2018 zudem mit der Universitätsmedaille ihrer Hochschule sowie 2017 mit dem Verdienstorden des Freistaats Sachsen ausgezeichnet.

Die EurASc wurde 2003 gegründet, hat ihren Sitz in Brüssel und vereint rund 600 Mitglieder, darunter 65 Nobelpreisträger und Fields-Medaillengewinner aus 45 Ländern. Sie versteht sich als „unabhängige internationale Vereinigung angesehener Wissenschaftler, deren Ziel es ist, die besten europäischen Wissenschaftler mit einer Vision für ein vereinigtes, nationale Grenzen überschreitendes Europa auszuwählen“.

