Die Cloud-Anlage am Kernforschungszentrum Cern bei Genf: In dem thermisch isolierten Edelstahlbehälter fanden unter der Ägide von Fachleuten des Leipziger Tropos-Institutes Versuche mit Gasen statt. Dabei entstanden Teilchen, die in Wolken als Eiskeime wirken



Quelle: Cern