Leipzigs Hochschulen zeigen Gymnasiasten, was sie zu bieten haben

Leipzig. Hereinspaziert in die Hörsäle und Labore: Im Rahmen des sachsenweiten Tages der offenen Hochschulen werben am 11. Januar auch Leipzigs Akademikerschmieden um studentischen Nachwuchs. Fast 50 Seiten stark ist die Programmbroschüre der Uni für den kommenden Donnerstag, an dem alle 14 Fakultäten zeigen, was sie zu bieten haben. Von A wie Amerikanistik bis Z wie Zahnmedizin reicht das Fächerspektrum – mehr als 150 Studiengänge können an der Alma mater belegt werden.

Foyer des Neuen Augusteums als zentraler Info-Punkt

Dreh- und Angelpunkt am 11. Januar ist der Campus am Augustusplatz. Von 9 bis 15 Uhr wird das Foyer des Neuen Augusteums zur großen Auskunftsstelle für Erstinformationen. 15 Info-Stände stehen dort, und es gibt ein Studi-Speed-Dating, bei dem Kommilitonen höherer Semester den Ratsuchenden Rede und Antwort stehen. Im Hörsaal- und Seminargebäude laufen nonstop Veranstaltungen, darunter Studienfachberatungen und Überblicksvorträge. Zum Angebot gehören ebenso Führungen durch die Campus-Bibliothek und das Studio von Radio Mephisto. Alle Register werden aber auch an den anderen Uni-Standorten im Stadtgebiet gezogen: Es gibt Schnuppervorlesungen, Rundgänge durch die Institute und viel Service zur Studienorientierung. Von 12 bis 17 Uhr ist das Uni-Antikenmuseum am Nikolaikirchhof bei freiem Eintritt zugänglich.

Wissenschaftler stellen Projekte vor

An der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK), die an ihren sieben Fakultäten über 40 Studiengänge anbietet, geht es ebenfalls ab 9 Uhr rund. Nicht nur am Campus in Connewitz, sondern auch bei den Elektro- und Informationstechnikern in der Wächterstraße 13. Die Gymnasiasten können bei Seminaren und Vorlesungen dabei sein, Labore inspizieren und von Kommilitonen Tipps aus erster Hand bekommen. Nachwuchswissenschaftler stellen ihre Forschungsprojekte vor, ein Science Slam unter dem Thema „Wir (be)drucken unsere Welt“ geht über die Bühne. Neu im Programm sind Workshops zur Studienorientierung sowie eine Beratung für Geflüchtete. Zentraler Info-Punkt ist der Nieper-Bau am Campus an der Karl-Liebknecht-Straße, wo unter anderem Experten des akademischen Auslandsamtes, der Bibliothek, des Sprachenzentrums und des Hochschulsportes vertreten sind.

Kunsthochschulen mit an Bord

Die in direkter Nachbarschaft der HTWK in Connewitz ansässige Hochschule für Telekommunikation lädt von 9 bis 13 Uhr zum Besuch ein. Ebenso präsentieren sich die zwei Kunsthochschulen dem Publikum: Ab 10 Uhr heißt es an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in der Wächterstraße 11 „Studieren probieren“. Neben der Vorstellung der Studiengänge gibt es Führungen durch die Werkstätten und Ateliers sowie Mappenkonsultationen, bei denen mitgebrachte künstlerische Arbeiten begutachtet werden. An den Standorten der Hochschule für Musik und Theater in der Grassistraße 8 und am Dittrichring 21 kann ab 9 Uhr an Unterrichtseinheiten teilgenommen werden und es gibt Beratungsgespräche.

Punkten bei Studieninteressierten will auch die in der Schönauer Straße 113a beheimatete Staatliche Studienakademie. Ab 9 Uhr ist die auf duale Studiengänge spezialisierte Einrichtung auf Gäste eingestellt.

Mario Beck