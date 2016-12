Leipzig. Die Leipziger Uniklinik will den Schutz von Kindern und Jugendlichen bei der Anwendung von Medikamenten verbessern. Nach eigenen Angaben arbeitet die Klinik an Strategien, Problemen bei der Arzneimitteltherapie vorzubeugen: Medikamente sollen den Patienten helfen, dafür müssen sie aber richtig verordnet und richtig eingenommen werden.

Konzepte, wie Ärzte, Eltern und die Kinder und Jugendliche selbst den Umgang mit Medikamenten verbessern können und zum Beispiel auch in Stresssituation richtig reagieren, erarbeitet an der Leipziger Uniklinik das Zentrum für Arzneimittelsicherheit. Das Wissen der Abteilung soll nun auch in das KiDSafe-Programm einfließen, teilte das Klinikum am Mittwoch mit. Dieses wurde vom Uniklinikum Erlangen ins Leben gerufen. Für drei Jahre wird es mit insgesamt sechs Millionen Euro gefördert.

