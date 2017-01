Leipzig. Für die Nachfolge Ana Dimkes als Rektor an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (HGB) stehen drei Kandidaten zur Wahl. Wie die HGB am Donnerstag mitteilte, handelt es sich dabei um den Kunstwissenschaftler und Ausstellungsmacher Martin Henatsch, den Konzeptkünstler Thomas Locher und Oliver Kossack, aktueller Prorektor für Lehre und künstlerische Praxis und Professor für Lehre in den künstlerischen Druckwerkstätten an der HGB. Die Kandidaten hätten sich gestern „in einer hochschulöffentlichen Veranstaltung“ vorgestellt, so die HGB weiter.

Gewählt werden soll der Rektor am 8. Februar durch den Erweiterten Senat, dem aktuell 27 stimmberechtigte Mitglieder angehören. Ana Dimke war am 1. April aus persönlichen Gründen aus dem Rektorinnenamt ausgeschieden. Seitdem nimmt der Prorektor Ralf F. Hartmann die Amtsgeschäfte des Rektors wahr.

Martin Henatsch wurde 1963 in Schleswig geboren. Er promovierte an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel, arbeitete unter anderem an der Kunsthalle Kiel, im Schleswig-Holsteinischen Kunstverein und an der Kunstakademie Münster. Von 1995 bis 2003 hatte Henatsch die Künstlerische Leitung des Wewerka-Pavillon in Münster inne, von 2007 bis 2015 leitete er die Herbert Gerisch-Stiftung.

Thomas Locher wurde 1956 in Munderkingen (Baden Württemberg) geboren. Er studierte unter anderem an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart. Lochers Arbeiten basieren auf dem französischen Strukturalismus, befassen sich mit den Problemen von Sprache und Zeichen.

Oliver Kossack wurde 1967 in Tel Aviv geboren, wuchs in Israel, Australien und Indonesien auf. Nach dem Studium der Germanistik und Romanistik an der University of St. Andrews (Schottland) begann er 1991 ein Studium im Fachgebiet Malerei/Grafik. Sein Diplom absolvierte er 1996 mit Auszeichnung, zwei Jahre später machte er bei Arno Rink den Meisterschülerabschluss. Seit 1999 hatte er verschiedene Lehraufträge an der HGB inne. Seine Kunst war in vielen Ausstellungen in Leipzig zu sehen.

LVZ