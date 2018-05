Leipzig

Am kommenden Dienstag wird James Conant offiziell mit der Alexander-Humboldt-Professur an der Universität Leipzig ausgezeichnet. Das teilte die Leipziger Hochschule mit. James Conant gilt als einer der bekanntesten US-amerikanischen Philosophen. Vor seiner Berufung nach Leipzig lehrte er an der University of Chicago und war im Rahmen einer Leibniz-Professur im Wintersemester 2015/16 schon einmal an der Universtität Leipzig tätig

Seit Juli 2017 ist Conant an der Uni, um als Ko-Direktor und Gründungsmitglied das Forschungskolleg Analytic German Idealism weiter aufzubauen. Mit dem sogenannte „Analytic German Philosophy Research Quadrangle“ der Universitäten Leipzig, Potsdam, Chicago und Pittsburgh will der 59-Jährige den philosophischen Austausch zwischen Deutschland und den USA verbessern. In beiden Nationen werden grundlegend unterschiedliche philosophische Ansätze verfolgt – mit beiden hat sich der amerikanische Philosoph Conant auseinander gesetzt.

Die Alexander-Humboldt-Professur soll es deutschen Hochschulen und Forschungseinrichtungen ermöglichen, international führende Forscher aus dem Ausland für Projekte und Arbeiten in Deutschland zu gewinnen und die hiesige Hochschullandschaft konkurrenzfähig zu machen. Dafür berufen Universitäten ausländische Wissenschaftler an die eigenen Institute. Nach ihrer Berufung bekommen diese dann den Preis zuerkannt, der ein Preisgeld von bis zu fünf Millionen Euro beinhaltet. Finanziert wird die Alexander-Humboldt-Professur durch den internationalen Forschungsfonds des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Der Preis wird dieses Jahr zum zehnten Mal an insgesamt zehn Forschende verliehen.

thiko