Leipzig. Vor der Hauptprobe, drei Tage vor der Premiere, sind die roten Holzstühle fürs Publikum in der Blackbox an der Leipziger Hochschule für Musik und Theater (HMT) noch leer. Nur Nathanel Bas sitzt am Klavier und spielt sich ein. Sängerin Monika Zens will vor der Probe ihren Part üben. Noch trägt die 28-Jährige graue Jeans und ein grau-weiß-gepunktetes Oberteil. Auf der Bühne wird sie mit Fellmütze, Pelzjacke und rotem Rock ein bisschen eleganter auftreten. "Ist das richtig interveniert?", fragt sie.

Nathanael Bas singt immer wieder mit, manche Stellen wiederholen die beiden mehrmals. Monika Zens studiert den Master Operngesang an der HMT im zweiten Semester. "In dieser Inszenierung habe ich nur eine kleine Rolle, ich spiele die Urmutter Erda", erzählt sie. Das sei aber auch eine besondere Herausforderung, denn man habe nur einen kurzen Moment, um sich zu beweisen.

"Das Rheingold" von Richard Wagner bildet zusammen mit den Stücken "Die Walküre", "Siegfried" und "Götterdämmerung" das Gesamtwerk "Der Ring des Nibelungen". "Das Rheingold" dauert in der klassischen Inszenierung etwa zweieinhalb Stunden. Die Studiofassung für Klavier von Matthias Oldag ist knapp eine Stunde kürzer. Oldag ist Regisseur und an der HMT als Professor für die szenische Ausbildung der Gesangsstudenten verantwortlich.

Reduziert auf die knappe, krimihafte Handlung

Das Theaterstück handelt vom Vorabend der Nibelungen-Tetralogie. Im "Rheingold" werden die grundlegenden Konflikte der folgenden Stücke dargelegt. Im Zentrum steht ein Schatz, das Rheingold, bewacht von den drei Rheintöchtern. Er kann zu grenzenloser Macht verhelfen, wenn sein Besitzer der Liebe abschwört und aus dem Gold einen Ring schmiedet - dem Zwerg Alberich vom Volk der Nibelungen gelingt genau das. Parallel schwelt ein Konflikt zwischen zwei Riesenbrüdern und dem Gott Wotan. Wotan hatte den Brüdern für das Bauen der Burg Walhall die Göttin Freia versprochen, die zu Unsterblichkeit verhelfen kann. Im Lauf der Geschichte gelingt es Wotan, Freia gegen den Nibelungenschatz einzutauschen.

"Wir alle haben irgendwie ein Bild vom Ring des Nibelungen, das gigantisch ist. Große Stimmen, riesiges Orchester, riesiger Bombast", sagt Matthias Oldag, Regisseur der Inszenierung. Doch "Das Rheingold" habe eine ganz "klare, knappe, fast krimihafte Handlung".

Oldag hat eine besondere Verbindung zum "Rheingold": "Besonders dieses Stück hat es mir angetan", erzählt er. "Ich habe es schon oft gesehen und gehört, und als junger Mensch hat mich immer dieses riesige Brimborium gestört, das um den 'Ring des Nibelungen' gemacht wird. Umso schöner ist es jetzt für mich zu sehen, dass es ein sehr anspruchsvolles Stück ist - aber ein Theaterstück."

"Die besten Studenten, die wir an unserer Hochschule haben"

Eine halbe Stunde vor der Probe ist die Stimmung in der Umkleidekabine der Sänger vertraut und ein bisschen aufgedreht. Manche singen sich noch kurz ein, die Rheintöchter schminken ihre Lippen blau. Carolin Schumann ist eine der drei Bewacherinnen des Rheingolds. "Es ist immer eine Herausforderung, sich in einen Charakter hineinzudenken. Aber ich spiele wahnsinnig gerne", erzählt die HMT-Studentin im 3. Semester. Ein paar Minuten vor der Hauptprobe ist sie noch ganz locker. "Die Aufregung kommt vor der Premiere sicher noch."

Die Rheintöchter eröffnen die Inszenierung. Verspielt sehen sie aus, lange, blaue Röcke und ein Oberteil in der gleichen Farbe, die Haare toupiert zu einer großen Mähne, blaue Strumpfhosen, blaue Schläppchen. Mit elfenhaften Bewegungen tanzen sie auf der Bühne. "Uns gehört das Gold, das ist unser größter Schatz und unser größtes Glück. Wir verraten zu viel, und schwupps, wird uns das Gold geraubt", fasst Schumann ihre Rolle als Rheintochter zusammen.

Die drei sind besonders stark, wenn sie synchron singen. Man merkt: Schauspielern macht ihnen Spaß. Oldag schaut konzentriert zu. "Dieses Stück kann nicht jeder singen. Das sind die besten Studenten, die wir an unserer Hochschule haben", sagt er. Er greift selten ein, ruft ab und zu einen kurzen Satz auf die Bühne, macht sich Notizen.

Anspielungen auf die heutige Gesellschaft

Die Inszenierung funktioniert ohne aufwendige Kulisse, die Bühne der Blackbox ist bis auf die Vertiefung des Rheins das ganze Stück über leer. Umso beeindruckender, als die Rheintöchter das blaue Tuch von der Bühne ziehen, das bis dahin das Rheingold verdeckt hat. Golden glänzend strahlt der Schatz nun und blendet in den Saal hinein.

Oldag spielt in der Inszenierung auch auf aktuelle Probleme an. Die Göttin Freia trägt ein langes, weißes Kleid und eine Schärpe aus einer Europaflagge, die beiden Riesen werden flankiert von Demonstranten, die durch die Zuschauerränge auf die Bühne strömen und Schilder in die Luft halten, auf denen "Kapitalistenschweine" oder "Volksverräter" steht. Sie tragen schwarze Overalls und Sturmmasken. "Wir stellen uns diesem Stück mit dem, was es als Krimi und als Zeitstück hat. Es ist, wie ich finde, wie ein richtiger Tatort geworden", sagt der Regisseur.

Premiere: 27. Januar, 19.30 Uhr, Weitere Vorstellungen: Samstag, 28. Januar, 15 Uhr, Sonntag, 29. Januar, 15 Uhr, Montag, 30. Januar, 19.30 Uhr

HMT Dittrichring 21, Großer Probesaal, Raum -1.33. Karten zu 7,50 EUR, ermäßigt 5,50 EUR, HMT-Studierende 2,50 EUR. Achtung: begrenzte Platzkapazität !

Sophie Aschenbrenner