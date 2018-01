Riesaer Berufsakademie bildet ab Herbst Life Science Informatiker aus

Riesa. Die Staatliche Studienakademie Riesa bietet ab dem Wintersemester 2018/19 einen neuen Studiengang an: Life Science Informatik. „Life Science Informatiker stehen an der Schnittstelle zwischen der Informatik und Biotechnologie“, heißt es in einer Pressemitteilung der Bildungseinrichtung. Sie seien interdisziplinäre Übersetzer. Die Staatliche Studienakademie ist eine Berufsakademie, das heißt, die Studenten hier große Teile ihrer Ausbildung in der Praxis absolvieren. Die BA Riesa arbeitet dafür mit über 100 Praxispartnern zusammen. Der neue Studiengang wird gemeinsam von den Staatlichen Studienakademien Leipzig und Riesa angeboten.

Der Standort Riesa bringt dabei die Kompetenz seiner Labor- und Verfahrenstechniker ein, Leipzig jene der Informatiker. Life Science Informatiker sollen in ihrem Studium dazu befähigt werden, die Sprache und Denkweise der Biotechnologie und jene der Informatik zu verstehen und zu wissen, wie man in beiden Bereichen Probleme löst. Getrieben durch die kontinuierlichen Fortschritte in der Biotechnologie und die rasante Entwicklung der informationstechnischen Verarbeitung von Daten wachse der Markt für dieses Berufsfeld stetig. „Ein Einsatzgebiet für den zukünftigen Life Science Informatiker liegt in der Entwicklung der modernen diagnostischen und therapeutischen Medizin“, teilt die Studienakademie Riesa mit. Aber auch für den Umweltschutz könne diese Berufsgruppe einen Beitrag leisten, zum Beispiel um Verunreinigungen von Gewässern mit Antibiotika und Hormonen abzuwenden.

Von Axel Kaminski