Leipzig. Nach dem spektakulären Schadenersatz-Urteil im Streit um eine verweigerte Professor an der Uni Leipzig ist jetzt bekannt, wie viel Sachsen an den Privatdozenten Shahram Azizi Ghanbari zahlen muss. „Es geht um Forderungen von etwa 1,1 Millionen Euro. Hinzu kommen noch Pensionsansprüche“, sagte Ghanbaris Anwalt Robert Uhlemann „Spiegel Online“. Der Freistaat müsse bis 2029 Geld zahlen – als Ausgleich dafür, dass Ghanbari jetzt eine schlechter dotierte Stelle innehat. Der in Dresden ansässige Forscher hatte geklagt, weil er trotz positiver Gremieneinschätzung nicht berufen worden war.

Von Martin Wachtelborn