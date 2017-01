Dresden. Sachsen will sich künftig stärker um politische und digitale Bildung kümmern. Das dafür neu geschaffene Schlüsselreferat werde zum 1. Februar 2017 von dem bisherigen Direktor der Sächsischen Bildungsagentur, Bela Belafi, übernommen, teilte das Kultusministerium am Donnerstag mit. Belafi ist damit künftig für die politische, mediale sowie digitale Bildung und die Migration verantwortlich. «Das sind bedeutsame Aufgaben, die in der Gesellschaft und in der sächsischen Schulpolitik zukünftig im Fokus stehen», erklärte Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU). Den Direktorenposten der Sächsischen Bildungsagentur übernimmt Ralf Berger, der bisher als Stellvertreter fungierte.

LVZ