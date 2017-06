Dresden. Die sächsischen Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften wollen verstärkt Studierende für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik anwerben. In den sogenannten MINT-Fächern waren im Wintersemester 2016/2017 bereits 44 Prozent aller sächsischen Studierenden eingeschrieben, wie das Wissenschaftsministerium am Dienstag mitteilte.

In Sachsen seien 14,7 Prozent der offenen Stellen freie Arbeitsplätze in dem Bereich. Der Bedarf an Fachkräften steige weiter, die Palette reiche von Smartphones über Medizintechnik bis zu Kraftwerken. «Über ihre Absolventinnen und Absolventen leisten die sächsischen Hochschulen einen herausragenden Beitrag zur Deckung des Fachkräftebedarfs», so Ministerin Eva-Maria Stange (SPD). Mit 49.000 Studierenden nehme Sachsen eine führende Rolle im MINT- Bereich ein.

Mit «OrientMINT» bietet die Hochschule Mittweida ab dem Wintersemester 2017/18 Interessierten die Chance, über zwei Semester in verschiedene Studienrichtungen einzutauchen, um die eigenen Interessen und Talente zu finden. «openMINT» ist der Name eines ähnlichen Angebots an der Westsächsischen Hochschule Zwickau. An der Technischen Universität Chemnitz wird ein Bachelorstudiengang in MINT-Fächern angeboten.

LVZ