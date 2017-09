Sächsischer Bibliothekspreis geht an die Leipziger Hochschule für Musik und Theater

Leipzig. Kompetenz, Leidenschaft und Zukunftsoffenheit – mit diesen Eigenschaften hat die Bibliothek der Leipziger Hochschule für Theater und Musik (HMT) den Sächsischen Bibliothekspreis 2017 gewonnen. Der ist in diesem Jahr erstmals mit 10.000 Euro dotiert, teilte das Sächsische Wissenschaftsministerium am Montag mit.

Am 24. Oktober wird Staatsministerin Eva-Maria Stange zum Tag der Bibliotheken die Auszeichnung in Leipzig vergeben. Stange bescheinigte dem Team der Bücherei an der Hochschule Felix Mendelssohn Bartholdy Leidenschaft sowie Offenheit für die Möglichkeiten der digitalen Zukunft. Geschickte Vernetzung mit anderen sächsischen Hochschulbibliotheken und internationales Engagement komme den Künstlern, Studierenden und Lehrenden zu Gute.

Jüngste Bestätigung der Arbeit der Leipziger Hochschule: 2018 richtet die HMT den IAML aus, einen internationalen musikbibliothekarischen Kongress mit 400 Gästen aus 30 Ländern.

Von lyn