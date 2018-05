Leipzig

Schwere Fragen, große Spannung und drei starke Konkurrenten: Eine sechste Klasse aus Halle in Sachsen-Anhalt trägt nach vier spannenden Quizwochen nun den Titel „Die beste Klasse Deutschlands 2018“. Die Klasse 6/2 des Landesgymnasiums Latina August Hermann Francke hat das nach ARD-Angaben größte Schülerquiz Deutschlands gewonnen, teilte das Erste am Samstag mit. Es hatte das Superfinale am Vormittag ausgestrahlt. Halle setzte sich gegen Klassen aus Leipzig (Sachsen), Stadtroda (Thüringen) und Tübingen (Baden-Württemberg) durch. Aus Leipzig war eine Klasse des Gymnasiums an der Telemannstraße angetreten und hatte nur knapp die Finale Runde verpasst.

Letztere zogen nach dem Ausscheiden der anderen im spannenden Endduell den Kürzeren gegen die souveränen Gymnasiasten aus der Saalestadt. Die hatten mit Arthur und Wilhelm am Lösungspult auf die Richtigen gesetzt. Das Motto der Französisch-Klasse lautet „Salut, bonjour, on gagne toujours“, was übersetzt „Hallo, guten Tag, wir gewinnen immer!“ heißt. Das setzten sie gekonnt um und lagen bei den anspruchsvollen Fragen fast immer richtig. Viele Prominente wie Tischtennisspieler Timo Boll und Schauspielerin Luise Befort („Club der roten Bänder“) waren Teil der kniffeligen Live-Aufgaben.

1100 Klassen hatten sich beworben

In der entscheidenden Finalfrage war es um Astronomie gegangen. Neben einem großen Pokal geht es für die Jungen und Mädchen zur Belohnung auf fünftägige Klassenfahrt in die schottische Hauptstadt Edinburgh.

Insgesamt hatten sich den Angaben zufolge für die diesjährige Runde von „Die beste Klasse Deutschlands“ rund 1100 Klassen der Stufen 6 und 7 beworben. Eine Jury wählte 32 aus 15 Bundesländern für den am 30. April gestarteten Wettbewerb aus.

Das Landesgymnasium in den Franckeschen Stiftungen Halle ist besonders sprachlich und musikalisch ausgerichtet und nennt sich Europaschule. In den Stufen 5 bis 12 werden laut eigenen Angaben etwa 750 Schüler von 80 Lehrkräften unterrichtet.

