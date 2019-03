Leipzig

Ein Soziologe der Universität Leipzig hat mit seinem Team im Auftrag der Hanns-Seidel-Stiftung sechs Thesen zu „Religion und Rechtspopulismus“ formuliert. Wie die Universität Leipzig mitteilte, hat sich das Team um Alexander Yendell unter anderem mit der Frage beschäftigt, inwieweit die These, dass der Islam zu Deutschland gehöre, als „religionspolitische Fallgrube“ angesehen werden kann.

Identifikation mit dem Christentum

Für Yendell nimmt Religion eine entscheidende Rolle bei dem Erstarken des Rechtspopulismus ein: Sie sei deshalb so bedeutend, weil die Identifikation mit dem Christentum mit einer Erhöhung der eigenen Kultur und mit einer Abwertung anderer Kulturen einhergehe. „Die Abwertung bezieht sich zurzeit vor allem auf den Islam und Muslime. Die christliche Kultur wird mit Toleranz, Nächstenliebe und Aufklärung in Verbindung gebracht, der Islam mit Fanatismus, Gewaltbereitschaft und Unterdrückung der Frau gleichgesetzt“, erklärt Yendell.

Das Forscherteam stellte außerdem fest, dass die Konfession bei der Wahlentscheidung weiterhin eine Rolle spielt. Yendell unterstellt der AfD, dass die Partei dies wisse und sich anmaße, im Namen von Religion und Christentum zu sprechen, obwohl viele Mitglieder und Funktionsträger keinen Religions- oder Kirchenbezug haben. Er verdeutlicht zudem die gravierenden Unterschiede zwischen Konservativen und Rechtspopulisten hinsichtlich ihrer Politik der Religionsfreiheit. „Rechtspopulisten wollen im Grunde die Religionsfreiheit einschränken und damit vor allem die angebliche Unterwanderung durch den Islam unterbinden“, so Yendell.

„Religionspolitische Fallgrube“

In seinen Thesen verdeutlicht das Team um Yendell, dass die Frage, ob der Islam zu Deutschland gehöre, als eine „religionspolitische Fallgrube“ gesehen werden kann. Es sieht in der laufenden Debatte den Grundsatz der Religionsfreiheit in Frage gestellt, zudem bestände die Gefahr, dass extreme Rechte die Möglichkeit haben, zu definieren, was aus deren Sicht eine deutsche oder europäische Identität ist und was nicht. „Damit wird das ‚Freund-Feind‘-Denken der Rechtspopulisten und -extremisten beflügelt“, erklärt Yendell. „Es entsteht der Eindruck, als stünde es überhaupt zur Debatte, dass Muslime in diesem Land nicht willkommen sind, und das, obwohl die Religionsfreiheit grundsätzlich für alle gilt.“

Für Politiker bestände dann die Gefahr, dass sie in die Falle tappten, weil sie unweigerlich das Denken der Rechtspopulisten fortsetzten. Dann müsse deutlich gemacht werden, dass allein die Frage falsch gestellt ist.

Von fbu