Leipzig. Der StadtSchülerRat Leipzig (SSR) lädt am 8. Juni wieder zum alljährlichen Demokratietheater ins Werk 2 ein. Ging es im vergangenen Jahr noch um Umweltschutz in all seinen Facetten, stehen diesmal Stress und Überforderung in der Schule im Mittelpunkt. Beginn ist Donnerstag um 9 Uhr.

„Macht.Schule.Krank?“ lautet das Motto des Schülerkongresses, der in Zusammenarbeit mit der Sächsischen Bildungsagentur in Leipzig organisiert wird. „Ihr habt sicher alle schon selbst die Erfahrung gemacht, dass Ihr aufgrund von vielen Schularbeiten und Leistungsdruck gestresst wart“, heißt es auf der Internetseite des SSR. „Wie Ihr damit umgeht und wie Ihr den Stress am besten vermeidet, erfahrt Ihr beim Demokratietheater.“

Anmeldung und Formulare auf der SSR-Seite

Dafür sind zwei Workshops angesetzt, in denen die Teilnehmer Erfahrungen austauschen und gemeinsam an Ideen zur Stressvermeidung erarbeiten können. Enden wird die Veranstaltung gegen 15.30 Uhr, offen ist sie für alle Schüler ab der 7. Klasse. Für das Mittagessen ist gesorgt.

Die Anmeldung sollte über folgende Seite erfolgen, dort gibt es auch Vorlagen für eine Freistellung vom Schulunterricht sowie für die unbedingt erforderliche Einverständniserklärung der Eltern.

https://www.ssrleipzig.de/demokratietheater

von CN