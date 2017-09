Stein von Rosette: Uni Leipzig will Hieroglyphen digital präsentieren

Leipzig. Die Universität Leipzig will den berühmten "Stein von Rosette" mit Hieroglyphen digital präsentieren. "Es wird nicht nur Übersetzungen in mehrere moderne Sprachen geben, sondern auch sprachwissenschaftliche Verlinkungen zu verschiedenen Themen", erklärte Projektleiterin Monica Berti am Freitag in Leipzig. Das mit Bundesmitteln geförderte Projekt soll zum Wintersemester 2017 beginnen und insgesamt ein Jahr dauern. Die Leipziger wollen dabei unter anderem mit Forschern aus Berlin, London und Halle kooperieren.

Der "Stein von Rosette" stammt von einer steinernen Stele aus der Zeit vor Christi Geburt. Auf einer Tafel, die sich im British Museum in London befindet, wurden untereinander sinngemäß gleichlautende Schriftblöcke eingemeißelt. 1822 war es dem Franzosen Jean-Francois Champollion gelungen, die Hieroglyphen zu entziffern. Demnach handelt es sich um ein Dekret, das Priester und der ägyptische Pharao im Jahr 196 vor Christus aushandelten. Der Text enthält Gesetze, aber auch Kultvorschriften und Vergünstigungen für die ägyptischen Tempel.

