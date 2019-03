Leipzig

Die Gerda-Taro-Schule am Zetkinpark ist Leipzigs beliebtestes Gymnasium. Dort haben sich mit 177 Mädchen und Jungen die meisten Fünftklässler fürs kommende Schuljahr angemeldet. Es folgen das künftige Gymnasium an der Karl-Heine-Straße (167), das derzeit in der Außenstelle Uhlandstraße beherbergt ist, sowie das Friedrich-Schiller-Gymnasium (162). Das teilte das Landesamt für Schule und Bildung am Donnerstag auf LVZ-Anfrage mit. Bei den Oberschulen ist die frisch sanierte Bildungsstätte an der Ratzelstraße mit 166 Anmeldungen absoluter Spitzenreiter. Die 68. Oberschule bringt es auf 133 Interessenten.

„Das sind alles reine Anmeldezahlen, die Klassenbildung läuft“, betont Roman Schulz, der Sprecher des Landesamtes. Deutlich ist: Die Klassen sind gut gefüllt, die meisten Schulen in ihren Kapazitäten „ausgereizt“. Möglich, dass die Stadt die letzten Reserven aktivieren muss. „An mehreren Gymnasien wird daher nicht auf das Losverfahren verzichtet werden können.“

Ihn freut besonders, dass auch das Goethe-Gymnasium in der Gorkistraße (140 Anmeldungen) stark nachgefragt ist. „Die Entscheidung, in einem Stadtteil wie Schönefeld, ein modernes Gymnasium zu entwickeln, war absolut richtig.“

Insgesamt wollen 2188 Leipziger Kinder aufs Gymnasium, 1774 auf die Oberschule. Etwa 241 Eltern haben ihre Sprösslinge ohne Bildungsempfehlung am Gymnasium angemeldet – etwa so viele wie im Jahr zuvor. Für diese Kinder gab es nach einem vorgeschriebenen Test ein Beratungsgespräch. Danach haben Eltern eine Frist, in der sie entscheiden, ob sie bei ihrer Entscheidung bleiben oder nicht.

Das sind die Anmeldungen fürs Gymnasium

Gerda Taro (177 Anmeldungen)

Karl-Heine-Straße (167)

Schiller (162)

Reclam (159)

Goethe (140)

Humboldt-Gymnasium (138)

Neue Nikolaischule (126)

Heisenberg (125)

Kant (109, Außenstelle Gymnasium Mannheimer Straße 17)

Robert-Schumann-Gymnasium (104)

Engelsdorf (103)

Louise-Otto-Peters-Schule (103)

Ostwald (102)

Kepler (96)

Thomas (85)

Klinger (81)

Hertz (71)

Leibniz (67)

Brockhaus (56)

Das sind die Anmeldungen für die Oberschule

Schule Ratzelstraße (166 Anmeldungen)

68. Oberschule (133)

Geschwister-Scholl-OS (95)

Mölkau (91)

35. Oberschule (83)

Frege-Oberschule Portitz (82)

56. Oberschule (80)

Schule am Weißeplatz (75)

Sportoberschule (74)

16. Oberschule (69)

Wiedebach-Oberschule (68)

Wiederitzsch (62)

Pestalozzi-Oberschule (60)

Petrischule (60)

125. Oberschule (59)

Lene-Voigt-Oberschule (58)

Nachbarschaftsschule (57)

Paunsdorf (52)

Schule am Adler (47)

94. Oberschule (46)

20. Oberschule (40)

Paul-Robeson-Oberschule (39)

84. Oberschule (38)

Schumann-Oberschule (36)

Helmholtz-Oberschule (34)

Oberschule Georg-Schwarz-Straße (34)

Diderotstraße (22)

Oberschule Ihmelstraße (14).

Aufnahmebescheid kommt am 23. Mai

„Die Eltern erhalten am 23. Mai 2019 endgültig Bescheid, auf welcher Schule ihre Kinder aufgenommen werden“, sagt Schulz. Dabei reichten die Plätze – trotz der angespannten Gebäudesituation in der Stadt Leipzig – insgesamt aus. „Es wird aber Fälle geben, in denen auch der Drittwunsch nicht erfüllt werden kann“, so der Sprecher des Landesamtes.

Von Mathias Orbeck