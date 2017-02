Leipzig. Der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft hat der Uni Leipzig das Zertifikat „Vielfalt gestalten“ verliehen. Wie die Alma Mater mitteilte, wurde die Auszeichnung am Montag von Rektorin Beate Schücking und dem Uni-Gleichstellungsbeauftragten Georg Teichert in Berlin entgegen genommen. Mit der Auditierung soll die Grundlage für eine vielfältige Universität gelegt werden. „Die Teilnahme am Diversity Audit hat entscheidend zur Sensibilisierung vieler Hochschulangehöriger für das Thema Diversität beigetragen. Dies gilt es nun, in den Alltag unserer Alma Mater weiterzutragen", sagte Schücking.

Mit dem Programm soll die zunehmend heterogene Zusammensetzung der Studierenden an der Bildungseinrichtung hervorgehoben und begleitet werden. Das Zertifikat „Vielfalt gestalten“ ist drei Jahre lang gültig.

luc