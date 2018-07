Leipzig

Am 5. Dezember 1915 wurde das Leipziger Hotel „Astoria“ eröffnet. Damals zählte es zu den modernsten Herbergen in Deutschland. Zu DDR-Zeiten nächtigen in den 200 Zimmern SED-Funktionäre und internationale Berühmtheiten.

Die Fotos zeigen den Zustand des Hotels in den 60er Jahren und nach einer umfassenden Renovierung in den 80er Jahren. Nach der Umgestaltung verschwinden die gemusterten Tapeten, dafür stehen in den holzverkleideten Zimmern nun Plüschsessel. Nur die Stehlampen bleiben erhalten.

Zur Galerie Teppichböden und wenig Schnick-Schnack: Die Einrichtung des Hotels Astoria waren zu DDR-Zeiten weniger pompös als viele dachten. Dafür unterschied sich fast jedes Zimmer vom anderen.

Multimedia-Reportage über das Astoria

Wie war es, zu DDR-Zeiten im Astoria zu arbeiten? Hier geht es zur Multimedia-Reportage über das berühmte Hotel. Vier ehemalige Angestellte berichten von ihrer Zeit in der Luxus-Herberge. Der Koch Ralf Lehmann war schockiert über den harschen Umgangston in der Hotelküche, Küchenchef Horst Kucharicky nennt die Ansprache dagegen „rau, aber herzlich“.

Eckhard Werner war der derjenige, der die Hoteltüren 1996 abschloss. Der letzte Direktor des Astoria erinnert sich an eine bewegte Zeit in dem berühmten Gästehaus.

Von Gina Apitz