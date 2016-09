Leipzig. Rauschende Nacht in der Messestadt: Der Leipziger Opernball hat am Samstagabend wieder viele Prominente auf den roten Teppich am Augustusplatz gelockt. Rund 2000 Gäste feiern auf dem Leipziger Opernball, der in diesem Jahr dem Königreich der Niederlande gewidmet ist.

Schauspieler-Ehepaar Dieter Bellmann und Astrid Höschel-Bellmann Zur Bildergalerie

In Zusammenarbeit mit der Oper Leipzig und dem Gewandhausorchester, dem Leipziger Ballett und internationalen Künstlern bieten die Organisatoren ein breites Programm. Um 19 Uhr begann der Opernball offiziell. Die vier Tanzrunden werden zunächst vom Orchester des Leipziger Gewandhauses untermalt. Zum Finale lässt 80er-Jahre-Ikone Jimmy-Sommerville seine hohe Stimme ertönen.

luc