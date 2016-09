Leipzig. Rauschende Ballnacht in Leipzig: Mehr als 2000 geladene Gäste haben am Samstagabend in der Messestadt den Opernball 2016 gefeiert – darunter auch viele Prominente aus Sport, Kultur und Wirtschaft. Bereits am späten Nachmittag flackerten die Blitzlichter am Roten Teppich vor dem Konzerthaus auf dem Augustusplatz. Hunderte Schaulustige versuchten dabei einen Blick auf TV-Sternchen und Wirtschaftsbosse zu erhaschen.

Nachdem auch der letzte Schwung an Gästen, die zuvor noch beim Bundesliga-Heimspiel von RB Leipzig im Stadion waren, an ihren Tischen Platz genommen hatte, konnte das umfangreiche Programm des Opernballs beginnen. In diesem Jahr standen Musik und Tanz unter dem Motto „Let’s Dance Dutch“. Neben Fashion-Show, großer Tombola und mehreren Tanrunden stand zum Höhepunkt des Abends 1980er Pop-Ikone und „Bronski Beat“-Legende Jimmy Somerville auf der Bühne.

