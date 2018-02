"60 Jahre Leistensport": DHfK-Fasching in Leipzig hat begonnen

Beim Leipziger DHfK-Fasching lautet das gewohnt augenzwinkernde Motto in diesem Jahr: „60 Jahre Leistensport“. Schon am Freitag war die Sportfakultät in der Jahnallee mit knapp 3500 kostümierten Besuchern rappelvoll. Die besten Fotos zeigen wir in einer großen Galerie.