Zahlreiche Prominente folgten auch 2016 der Einladung des Leipziger Unternehmers Steffen Göpel und kamen zum 9. GRK-Charity-Golfturnier. Am Samstag (27.08.2016) ging es zuerst in Machern bei Leipzig aufs Green - am Abend sieht man sich bei der Gala im Westin wieder. Der Erlös kommt Projekten zugunsten von Kindern in Leipzig und in der Welt zu Gute. Fotos: dpa