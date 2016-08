Leipzig. Golfen für den guten Zweck: Zum 9. Mal trafen sich am Samstag Prominente zum GRK-Charity-Golfturnier in Machern und zur abendlichen Gala in Leipzig. Mit einer Sprendensumme von 1,5 Millionen Euro erreichte das Event einen neuen Rekord. Die Spenden kommen eins zu eins karitativen Kindereinrichtungen in Leipzig und weltweit zu Gute. Rund 400 Ehrengäste trugen zum Gelingen der Veranstaltung bei. Das Gesamt-Spendenergebnis des Charity-Events seit der Premiere im Jahr 2008 erhöht sich damit auf 6,95 Millionen Euro.

Unter tiefblauem Himmel ist am Samstag in Machern das 9. GRK-Charity-Golfturnier gestartet. Zahlreiche Prominente hatten sich angesagt und treffen sich abends wieder zur großen Gala im Hotel Westin.

Der Schnupperkurs auf dem Green in Machern gehört zu den beliebten Veranstaltungen bei den Neulingen in der Masters-Runde. GRK-Gründer Steffen Göpel konnte allerding zahlreiche Stars zum wiederholten Mal für das Event begeistern. So holte der Unternehmer wie in den Vorjahren Fußball-Star Michael Ballack, die Schauspieler Uschi Glas, Jan Josef Liefers sowie Wolfgang Stumph aufs Green.

Zahlreiche Prominente folgten auch 2016 der Einladung des Leipziger Unternehmers Steffen Göpel und kamen zum 9. GRK-Charity-Golfturnier. Am Samstag (27.08.2016) ging es zuerst in Machern bei Leipzig aufs Green - am Abend sieht man sich bei der Gala im Westin wieder. Der Erlös kommt Projekten zugunsten von Kindern in Leipzig und in der Welt zu Gute. Fotos: dpa Zur Bildergalerie

Der Kabarettist und Schauspieler aus Dresden dürfte über den Rasen schweben. Er zeigte sich noch immer beflügelt von dem Pokalsieg von Dynamo gegen RB Leipzig. RB Sportdirektor Ralf Rangnick, der schon im letzten Jahr bei der Gala dabei war, stellte sich jedenfalls an diesem Wochenende auch den Anforderungen auf dem Golfplatz und jagte kleinere Bälle als sonst über den größeren Rasen.

Charity-Stammgast Michael Ballack musste am Freitagabend zwangsläufig erstmal eine ruhige Kugel schieben, weil er auf der Fahrt von München nach Leipzig stundenlang im Stau stand. Die gute Laune ließ er sich nicht verderben. Für die gute Sache sei er jedes Mal mit Spaß und Freude dabei, versicherte er.

6,95 Millionen für den guten Zweck

Auch die Musikwelt gibt sich ein Stelldichein. Ex-Modern-Talking-Sänger Thomas Anders ist zu Gast bei der Gala, Silly-Sängerin Anna Loos und Stammgast Lucy Diakovska (Ex-No-Angels) verbringen das Wochenende ebenfalls in der Messestadt. Letztere bringt Ex-Engel Jessica Wahls mit.

Ex-Boxer Axel Schulz und Handball-Ikone Stefan Kretzschmar sind wieder mit von der Partie. Mit Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow (CDU), Christian Lindner (FDP) und Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) ist die Politik im Rahmen der Charity-Veranstaltung ebenfalls vertreten.

Seit der ersten Auflage 2008 wurden nun bereits 6,95 Millionen Euro Spenden im Rahmen der GRK-Charity-Masters eingenommen. Im Vorjahr kam mit 1,4 Millionen ein Rekord-Betrag zusammen. Alle Stars kommen gratis und leisten außerdem einen eigenen finanziellen Beitrag für den guten Zweck. Das Geld der Spender und aus einer Versteigerung während der Gala kommt unter anderem dem Kinderhospiz Bärenherz, Ein Herz für Kinder, Hand in Hand for Africa sowie der Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig zu Gute.

Von gs/joka/lyn