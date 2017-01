Leipzig. Da glänzten die Augen selbst dieser gestandenen Fernsehleute: Kim Fisher (47), Jörg Pilawa (51), Susan Link (40) und Stephanie Stumph (32) spazierten am Donnerstag zum ersten Mal durch ihre künftige Arbeitsstätte, das Studio 3 in der Leipziger Media City. „Echt gelungen, ich find’s schön. Es hat Glamour und ist zugleich gemütlich. Ich freu’ mich wie ein Kind an Weihnachten, das vor den Geschenken steht“, schloss Kim Fisher das runderneuerte, jetzt lila-plüschige Ambiente auf Anhieb ins Herz. Außer den Stühlen, Tischen, Sesseln und der Dekobeleuchtung ist auch die Aufnahmetechnik neu. Ein Schienenkamerasystem erlaubt Aufnahmen von oben und damit einen Perspektivwechsel.

Am Mittwochabend waren die vier Moderatoren gemeinsam essen, am Donnerstag absolvierten sie Pressetermine, am Freitag bereiten sie tagsüber die Sendung gemeinsam vor. Am Abend sitzen dann zum Auftakt alle Vier in den beigen Ledersesseln. Mit einer Portion Aufregung: „Ich werde vorher eine Runde Eierlikör verteilen“, lachte Kim Fisher. Die Berlinerin steigt nun zur Dienstältesten auf, ist mit Unterbrechungen insgesamt zehn Jahre an Bord und freut sich, erstmals eine Frau an ihrer Seite zu haben. „Ich freue mich sehr, dass wir in Deutschland mal wieder ein Frau-Frau-Talkshowteam haben. Susan hat einen bestechenden Humor, und auch bei der Neugier auf andere Menschen haben wir Schnittmengen.“

Ab kommender Woche gehen die Duos Fisher/Link und Pilawa/Stumph abwechselnd an den Start. Die Talkshow wird freitags ab 19 Uhr aufgezeichnet und ab 22 Uhr ungeschnitten ausgestrahlt. 188 Zuschauer können im Studio dabei sein, die Tickets sind zwei bis drei Monate im Voraus ausverkauft.

Jörg Pilawa, der ungekrönte König deutscher Unterhaltungs-, Quiz- und Talkshows, hatte zuletzt sicher lukrativere Angebote als das „Riverboat“ im tiefen Osten. Er hätte das ZDF-Flaggschiff „Wetten, dass..?“ übernehmen können. Aber der Hamburger hat zu Leipzig „Ja“ gesagt wegen einer starken emotionalen Bindung an die Stadt: „Meine Mutter und meine Oma sind in Leipzig aufgewachsen und in der heutigen August-Bebel-Straße ausgebombt worden. Mein Ur-Urgroßvater hatte eine Hemdenmaßschneiderei, die Firma Grützemacher, die für die Oper gearbeitet hat. Meine Oma war Leiterin des Messe-Archivs“. Seine Mutter habe geradezu euphorisch reagiert, als sie hörte, dass der Sohn nach Leipzig geht. Bei einer der nächsten Sendungen will sie mitkommen und mit ihrem Sohn ein Leipzig-Wochenende einlegen.

Der redelustige Hamburger verspricht übrigens fest, dass er auch Kollegin Stephanie Stumph zu Wort kommen lassen will. Die Dresdner Schauspielerin hat als Einzige noch keine Moderations-Erfahrungen, was Pilawa erfrischend findet: „Sie fragt frei von der Leber weg, und sie ist wesentlich besser vorbereitet als ich.“ Die Jüngste im Bunde kennt das „Riverboat“ als Institution unter den Talkshows, die sie schon als Kind gern gesehen hat. Als Gast saß sie schon in einigen Talkshows, aber nicht immer zufrieden damit: „Die Fragestellungen waren mir zu routiniert, zu abhakend. Man bekommt immer wieder die gleichen Fragen gestellt. Nun freue ich mich, die andere Seite zu erleben.“ Einen ihrer Wunschgäste, Florian Silbereisen, bekommt die 32-Jährige gleich heute Abend präsentiert.

Die Vierte, Susan Link, ist bekannt und beliebt aus dem ARD-Morgenmagazin. „Ich bin die Frau, mit der man aufsteht und schlafen geht“, schmunzelt die 40-Jährige. Im Vergleich zum „Morgenmagazin“ hat sie beim „Riverboat“ mehr Zeit für die Gäste und insgesamt weniger Zeitdruck. Die gebürtige Thüringerin aus Pößneck freut sich auf regelmäßige Abstecher in die alte Heimat: „Ich habe hier Heimatgefühle Wo man seine Kindheit verbracht hat, das bleibt in einem.“

Von Kerstin Decker