Leipzig

Der vierte Frauengesundheitstag steht vor der Tür – am Sonnabend lädt Initiatorin Claudia M. Zimmer von 10 bis 18 Uhr auf den Mediencampus Villa Ida im Poetenweg 28 in Leipzig. Das Motto lautet „Alles was Frauen stärkt“. Das Programm beinhaltet 20 Vorträge rund um die Gesundheit, vielfältige Aktionen wie Hautanalyse, psychologische Belastungschecks und Elektroakupunktur sowie sportliche Mitmachangebote wie Yoga und Fitness.

Unterstützer der Aktion ist Andreas Michalsen, Chefarzt im Immanuel-Krankenhaus Berlin und Autor des Buches „Heilen mit der Kraft der Natur“: „Die Naturheilkunde beinhaltet ideale Möglichkeiten zur Prävention und Gesunderhaltung mit ihren verschiedensten Methoden zur Stressreduktion und zur Selbsthilfe im Alltag.“

Der ganzheitlichen Gesundheit widmen sich 57 Aussteller vor Ort – von der Physiotherapeutin bis zum Chefarzt, so Claudia M. Zimmer, Dreifachmutter und gelernte Krankenschwester. „Erst durch die Kinder bin ich zur Naturheilkunde gekommen“, erzählte die 55-jährige Heilpraktikerin. Auf der Genussmeile lockt Thomas Marbach von der Anstalt für Koch- und Lebensmittelkultur die Gäste in seine Showküche und zeigt, wie gesundes Grillen funktioniert.

Immer weiter – Lauf geht’s!

Sie ist Familienmensch, Frühaufsteherin und seit April Teilnehmerin der LVZ-Aktion „Lauf geht’s!“ – Jacqueline Pentrack, eine sportaffine Leipzigerin. Am 14. Oktober startet die 33-Jährige mit vielen anderen beim Halbmarathon rund um das Völkerschlachtdenkmal. Bis es soweit ist, trainiert die zweifache Mutter jeden Dienstag im Clara-Zetkin-Park. In dieser Woche hat die Unternehmerin, die sich mit gehirngerechtem Sprachenlernen beschäftigt, auf das Joggen rund ums Scheibenholz verzichtet, um am gestrigen Abend beim Cospudener Seelauf mitzumachen. Auch der Ehemann, von Beruf Bio-Mathematiker, hält sich mit Sport fit. „Er steht auf Callanetics, ein spezielles Gymnastikprogramm“, plauderte die gebürtige Brandenburgerin, die seit sechs Jahren in der Messestadt lebt.

Sportmediziner Enzo Hamann (45) gibt Jacqueline Pentrack (33) Tipps fürs richtige Laufen. Quelle: André Kempner

Im Juli klagte die Freizeitsportlerin kurzzeitig über Kniebeschwerden: Bei einer laufenden Sprechstunde im Park wurde sie von Dr. Enzo Hamann vom MediClin Waldkrankenhaus Bad Düben verarztet. Der 45-jährige Spezialist für Gelenkchirurgie verordnete Stabilisierungs- und Balanceübungen: „Und hören Sie auf ihren Körper“, gab der Sportmediziner ihr mit auf den Weg.

Kalte Jahreszeit wird knallig

Frauen freut euch! Die kalte Jahreszeit wird elektrisierend, verspricht Store-Chef Uwe Beci und sein Marc-Cain-Team im Leipziger Speck’s Hof. Unter dem Motto Liebe zeigten Models auf einer Fashion-Show in der Innenstadt die aktuellen Trends der Herbst- und Winterkollektion. Es dominieren neonfarbene Töne in überraschenden Farbzusammenstellungen mit ausdrucksstarken Tierdrucken. Da schnurren Katzen, Leoparden und Löwen um die Wette. Seide, Kaschmir und Wolle werden mit Samt, Pailletten und Volants komplettiert. Wer mit Stil durch den Winter gehen will, sollte eine Schluppenbluse im Kleiderschrank haben. Der Allrounder lässt sich gut zum Business-Look kombinieren, passt in der Freizeit aber auch zu lässigen Jeans.

Herbst-Winter-Modenschau in der Leipziger Innenstadt. Quelle: Christian Modla

