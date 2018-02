Anprobe mit Gesang: Olena Tokar freut sich über exklusive Konzertkleider

Leipzig. Wenn eine Operndiva bei der Anprobe ihres neuen Konzertkleides zu singen beginnt, dann muss das Kleid gelungen sein! „Gefällt mir!“, nickte Olena Tokar sehr zufrieden, als sie sich bei der Anprobe vorm Spiegel drehte. Bisher hat sich die 30-jährige Sopranistin ihre Kleider für Konzertabende von der Stange gekauft. Aber da stand immer eine gewisse Sorge im Raum, dass mal eine Dame im Publikum sitzen könnte, die das Gleiche trägt. Deshalb ließ sich die Ukrainerin jetzt von Modedesignerin Juliana Stirbu zwei exklusive Kleider entwerfen.

Eins ist zweiteilig aus schwarz-grauem Brokat mit Rosen – das will sie in Budapest anziehen, wo sie im April zwei Mozart-Abende gibt. Sowie ein körperbetontes, federleichtes Paillettenkleid – das will die zierliche Künstlerin für einen Abend mit moderner Musik in Leipzig anlegen. „Ein griechischer Komponist hat extra für mich einen Liederzyklus komponiert. Da muss ich so gut aussehen wie noch nie“, verrät sie lachend. Hinten bekommt das sexy Kleid noch einen freien Rücken mit Wasserfall-Ausschnitt. Die Kleider sollen auf der Bühne großartig wirken, aber gleichzeitig in den Koffer passen, möglichst nicht knittern und gut zu reinigen sein. Im Privatleben bevorzugt Olena Tokar, Preisträgerin im ARD-Musikwettbewerb 2012, eher praktische, bodenständige Kleidung.

Exklusive Aufträge sind für Modedesignerin Juliana Stirbu nichts Außergewöhnliches Zur Bildergalerie

Juliana Stirbu arbeitet zum ersten Mal für eine Opernsängerin. Aber exklusive Aufträge sind ihr vertraut: Sie hat bereits für Leipzigs OBM-Gattin Ayleena Jung elegante Roben entworfen, als 2016 das schwedische Königspaar und 2017 das niederländische Königspaar in Leipzig zu Gast waren. Kurioserweise hat Königin Silvia von Schweden sogar etwas damit zu tun, dass es das Modelabel „Villa Clara“ am Rosental überhaupt gibt. Beim Semperopernball 2014 nämlich war Ihre Majestät, die schwedische Königin, Ehrengast. Auch Juliana Stirbu und ihr Ehemann, ein Leipziger Rechtsanwalt, feierten den eleganten Ball mit. In ihrem auffallend schönen Kleid – selbst kreiert – wurde die gebürtige Rumänin in der Presse abgelichtet. Das gab den Anstoß, dass sie beschloss: „Das mache ich in Zukunft auch für andere!“

Wenig später hängte die studierte Germanistin und Anglistin, die Rumänisch, Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch spricht, ihre bisherige Laufbahn an den Nagel, die sie unter anderem an die Uni Leipzig und für ein halbes Jahr zum Europarat nach Straßburg führte. Im Souterrain einer hundert Jahre alten Unternehmervilla am Rosental machte die 42-Jährige ihre große Leidenschaft, nämlich Luxus zu kreieren, zum Beruf. Sie arbeitet mit zeitlosen, klassisch-eleganten Schnitten und besonders edlen Stoffen aus italienischen Manufakturen. Ihre Kundinnen sind Ärztinnen, Professorinnen, Anwältinnen – also Frauen, die mit beiden Beinen im Leben stehen und sich ihr Geld selbst verdienen.

Von Kerstin Decker