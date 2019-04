Leipzig

Es sind nicht nur die Mädels, die alles bequatschen. Jeden Montag steht ein „Jungsabend“ in Leipzig in den Startlöchern, der seit sage und schreibe 25 Jahren stattfindet und noch nie ausgefallen ist. Der harte Kern sind neun „Jungs“, die in ihrer Jugend gemeinsam Sport getrieben haben (Judo, Boxen, Ringen) und am Wochenende gemeinsam weggegangen sind.

Bekannte Gesichter des Nachtlebens

Fast alle haben in den 1990er-Jahren, teilweise auch danach noch, „an der Tür“ gearbeitet – sprich als Türsteher in einschlägigen Diskotheken Leipzigs und Mitteldeutschlands. Sie waren die bekannten Gesichter am Einlass von Schauspielhaus, Nachtcafé und Markt 1 bis Spizzkeller, Velvet, Fun & Lollipop bis Luxx-Club, von Clubs in Wurzen über Halle bis Torgau, Belgern, Zeitz und Wittenberg. Ingo Pfennig ist mit 16 Jahren in die FDJ-Ordnungsgruppe eingetreten und hat das Geschäft sogar 30 Jahre lang gemacht.

Auch Geburtstage werden gemeinsam gefeiert, so wie jüngst der 50. von Mario Dinger (mit Torte). Quelle: Andre Kempner

Einige Jungs haben zeitweise in WGs zusammen gewohnt. Über all die Jahre sind sie beste Freunde geblieben, obwohl ihre Wege beruflich und familiär in verschiedene Richtungen gingen. Ingo „Inge“ Pfennig (50) ist Bankkaufmann, Stephan Ring (46) baut in der eigenen Firma Lastenräder, Mike Berus (43) leitet eine private Hochschule, André „ Rossi“ Roßinsky (41) ist Geschäftsführer eines Brauerei-Vertriebs, Gojko Ott (49) Elektromonteur bei den Stadtwerken, Ronny Rockstroh (45) Diplomingenieur und nebenberuflich erfolgreicher DJ und Musikproduzent, Mario „Marianne“ Dinger (50) ist Jalousienbauer, Heiko „Ecki“ Eckstein (50) Programmierer und Gabor Hering (47) Bauingenieur. Mittlerweile haben die Jungs 16 Kinder gezeugt, das erste Enkelkind ist auch schon da. Die Frauen kennen sich ebenfalls. Wenn im Sommer gegrillt wird, kommen weitere Freunde mit ihren Familien dazu, so dass leicht 70, 80 Leute zusammenkommen.

Vom Wohnzimmer in den Partykeller

Der wöchentliche „Jungsabend“ ist im Laufe der Jahre durch verschiedene Stadtteile gewandert. Anfangs wurde er bei einem der „Jungs“ in der Löbauer Straße abgehalten, später in der Südvorstadt. Inzwischen findet er in Stötteritz statt – übrigens unter dem Decknamen „ Töpferkurs“. Gastgeber Ingo Pfennig hat eigens dafür einen Partykeller hergerichtet, nachdem es seiner Frau zu viel geworden war, die Männerrunde jeden Montag auf ihrem Wohnzimmersofa sitzen zu haben. Die montäglichen „ Stammtische“ beginnen meist mit Dartspielen und mit dem „Auswerten“ der Woche und des Wochenendes. Danach wird auf dem Sofa gemeinsam ein Film geguckt, meist Action oder „Weltraumpfeffer“. Dabei werden die Süßigkeiten niedergemacht, die in den Familien so übrig bleiben.

Von Kerstin Decker