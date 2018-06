Leipzig

Auf zum „Beneflitz“ durch den Clara-Zetkin-Park! Jeder kann ab 10 Uhr dabei sein – egal ob mit Kinderwagen oder dem Vierbeiner an der Hand. Jedes Lebewesen wird vergütet, Runde für Runde. Fernsehmoderatorin Kamilla Senjo ist die neue Schirmherrin. Deshalb tauscht sie auch ihre High-Heels gegen bequeme Laufschuhe: „Ich bekam eine Anfrage von der Leipziger Kinderstiftung und habe keinen Moment gezögert, das Projekt zu unterstützen. Kinderarmut im reichen Land Deutschland macht mich fassungslos.“ Als Tochter gut situierter Eltern möchte sie gemeinsam mit den Sponsoren der Veranstaltung helfen, dass Kinder aus bedürftigen Familien auf Spiel und Spaß in den Ferien nicht verzichten müssen.

Kamilla Senjo und Stefan Holtz sind am Sonnabend im Park dabei. Quelle: André Kempner

„Die Spenden kommen der August-Bebel-Grundschule, dem Verein Mühlstraße 14 und der 94. Oberschule in Grünau zugute. Wir arbeiten eng mit den Schulsozialarbeitern zusammen“, erzählte Birgit Malios, Geschäftsführerin der Kinderstiftung. Beim Familienfest dabei: Die Nachwuchshandballer des SC DHfK Leipzig mit Geschäftsführer Karsten Günther und auch Kanute Stefan Holtz, frisch gebackener Vater von Töchterchen Ella (drei Monate), hat als ehemaliger Schirmherr seine Teilnahme zugesichert. Ob es wieder für einen Rundenrekord reicht – 2017 lief der Sportler die 450 Meter lange Runde insgesamt 45 Mal – bleibt vorerst offen. Treffpunkt ist übrigens „Am Parkstüb’l auf dem Gelände der BSV-AOK.

Mit einem Sommerfest wurde das 25. Jubiläum der Städtepartnerschaft Leipzig-Houston gefeiert. Zu diesem Anlass hatten der gleichnamige Verein, Gabriele Goldfuß vom Referat für Internationale Zusammenarbeit der Stadt Leipzig und der US-Generalkonsul Timothy Eydelnant in den Club International eingeladen. Zwischen musikalischen Einlagen, einem leckeren Buffet und Musik zum Tanzen gab es lebhafte Gespräche.

Sommerfest im Club International in Leipzig: Beate Renker, Robert Moore, Stefan Röhrbeim und Gabriele Goldfuß (v.l.) Quelle: André Kempner

Meigl Hoffmann, Meister der Pointe im Leipziger Central Kabarett, begeht am 18. Juni 2018 seinen 50. Geburtstag. „Ich habe montags immer spielfrei. Heute gehe ich zu einem Termin wegen Gerda Taro, die Namenspatin eines Gymnasiums werden soll, aber ansonsten passiert gar nichts“, plaudert der Kaffeesachse am Vorabend seines Jubiläums. Die 50 sei die Jugend des Alters, philosophiert der Entertainer. Als Dauerjugendlicher, der mit seinem Vierbeiner Popeye am frühen Morgen stundenlang durch die Gegend streift, sei ihm die 50 immer mal erschienen. Seine Fragen, die er sich im letzten Vierteljahr gestellt hat, sind beantwortet, jetzt wird gelebt! Mit Wiener Schnitzel, reichlich Kaffee und seit Dezember rauchfrei. Mit einem alten Sprichwort verabschiedet sich der Jubilar und treue BSG-Chemie-Fan: „Auch der Herbst hat schöne Tage.“ Vormerken: In zehn Jahren feiert Meigl groß!

Von Regina Katzer