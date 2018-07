Leipzig

Hollywood-Star Diane Kruger steht seit Montag in Leipzig vor der Kamera - und ist kaum wiederzuerkennen. Nicht mehr blond, sondern brünett und in saloppem Outfit schlendert sie am Dienstagmittag über den Nikolaikirchhof. Gut abgeschirmt von der Öffentlichkeit drehte die Crew am ganzen Tag im Kaffeehaus Riquet für den neuen Spionagethriller „The Operative“.

Zur Galerie Hollywood-Star mit deutschen Wurzeln: Diane Kruger steht derzeit in der Leipziger City für ihren neuen Film „The Operative“ vor der Kamera. Fotos: André Kempner

Das Drehbuch basiert auf dem israelischen Bestseller „The English Teacher“. Für den Film schlüpft die 42-jährige Kruger, die vor zwei Tagen Geburtstag feierte, in die Rolle einer jungen Britin, die für den Mossad undercover in Teheran arbeiten soll. Vor der Beerdigung ihres Vaters verschwindet sie spurlos.

Set in der Leipziger City – ein Blick auf Diane Kruger war nicht leicht zu erhaschen. Quelle: Kempner

Kruger heimste zuletzt reichlich Lorbeer für ihre Rolle in Fatih Akins Spielfilm „Aus dem Nichts“ ein. Für ihre erste rein deutschsprachige Rolle bekam sie den Darstellerpreis beim Filmfestival in Cannes.

Leipzig ist immer wieder beliebtes Ziel für eine Hollywood-Stippvisite. Vor drei Jahren drehte Scarlett Johansson für „Captain America“ am Airport im Norden der Stadt – und feierte später mit der Crew in der Bar Imperii in der City.

Von kaz / lyn