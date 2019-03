Leipzig

„Ein sexuell missbrauchtes Kind, das sich offenbart hat, wird derzeit acht- bis zehnmal befragt“, sagt Amtsgerichtspräsident Michael Wolting. Er nennt Ärzte, Polizisten, Ermittlungsrichter, Psychologen, Rechtsmediziner, Sachverständige, Glaubwürdigkeitsgutachter und Prozessbeteiligte. Weil diese Tortur betroffenen Kindern künftig erspart werden soll, besteht ein deutschlandweites Interesse am Info-Tag über Leipzigs Childhood-Haus für Opfer von Gewalt und Missbrauch.

Ganze Delegationen sind am Mittwoch aus Berlin, Heidelberg, Offenburg, Dresden, Flensburg und aus mehreren Städten in Hessen angereist. Schwedens Königin Silvia hatte das erste Kinderhaus ihrer World-Childhood-Stiftung auf deutschem Boden im September 2018 im Leipziger Uni-Klinikum eröffnet. Das Kinderschutzzentrum vereint alle Akteure unter einem Dach, die in solchen Fällen nötig sind – vom Mediziner bis zum Juristen.

„Bahnbrechendes Pilotprojekt“

Andrea Möhringer spricht am Mittwoch deshalb von einem „bahnbrechenden Pilotprojekt in Leipzig“, auf das bundesweit geschaut werde. Weitere derartige Kinderhäuser stünden in den Startlöchern, kündigt die Geschäftsführerin der Childhood-Foundation Deutschland an. Voraussichtlich im Herbst dieses Jahres folge am Uni-Klinikum in Heidelberg die Eröffnung eines weiteren Childhood-Hauses, für das die Stiftung eine Anschubfinanzierung gewährt. Bewilligt habe sie auch Anträge von der Charité Berlin und vom Uni-Klinikum Hamburg-Eppendorf.

„Darüber hinaus gibt es viele weitere Städte, die Interesse bekundet haben“, berichtet Möhringer. Die Projekte befänden sich in unterschiedlichen Stadien. Der Wunsch, mehr aus Leipzig bei Vorträgen und Vor-Ort-Besichtigungen zu erfahren, sei groß. „Denn das skandinavische Barnahus-Modell kann in Deutschland nicht eins zu eins umgesetzt werden. Dort gibt es andere Rahmenbedingungen.“

Sibylle Winter, Leiterin der Kinderschutzambulanz der Charité Berlin, möchte sich in Leipzig „ Input holen“. Man müsse das Fahrrad ja nicht immer wieder neu erfinden. „Wir haben sehr viele sexuelle Missbrauchsfälle“, sagt sie. Und Mey Bauer, Vorsitzende Richterin am Landgericht in Flensburg, interessiert: „Was können wir übernehmen? Welche Teile des Konzepts können wir nutzen?“ Anfang dieses Jahres habe man gerade eine in­terdisziplinäre Kinderschutzgruppe gegründet.

„Noch am Experimentieren“

Aber auch am Leipziger Childhood-Haus ist die Justiz laut Amtsgerichtspräsident Wolting bei verschiedenen Dingen noch „am Experimentieren“. Die von einer Ermittlungsrichterin dort durchgeführte Vernehmung eines Kindes wird gleichzeitig aus fünf Kamera-Perspektiven aufgezeichnet und auf DVD gespeichert. Um Mehrfachvernehmungen zu vermeiden, kann diese im Laufe des Verfahrens dann von diversen Beteiligten sowie in der Gerichtsverhandlung genutzt werden. Und bei der möglichen zweiten technischen Variante soll die Aussage gleich live vom Childhood-Haus in den Gerichtssaal übertragen werden. Dafür befindet sich Wolting zufolge der Technik-Aufbau „nur noch wenige Tage vor der endgültigen Fertigstellung“.

Von Sabine Kreuz