Leipzig. Bei der Gestaltung des Grabes von Leipzigs Ehrenbürger Kurt Masur deutet sich eine Lösung an. Knapp anderthalb Jahre nach dem Tod des langjährigen Gewandhauskapellmeisters erklärte dessen Witwe Tomoko Masur auf LVZ-Anfrage, dass sich die Grabgestaltung verzögert hat. „Meine Trauerzeit war lang“, sagte sie. Das Grab werde jetzt „selbstverständlich“ gestaltet; die Planungen dafür würden schon lange laufen.

Länger hingezogen hätten sich unter anderem die Abstimmungen mit einem Bildhauer. „Die Einzelheiten zur Grabgestaltung werden auf einem Pressegespräch am 8. Juni im Mendelssohn-Haus erläutert“, so Tomoko Masur. Dort werde sie ihre Idee der Grabgestaltung vorstellen und den Zeitplan der Umsetzung. Die Grabgestaltung liegt offenbar komplett in den Händen der Witwe. Masurs Tochter aus zweiter Ehe, Carolin Masur, will sich zu den Plänen nicht äußern. Dies könne nur Tomoko Masur tun, erklärte sie auf LVZ-Anfrage.

Wie berichtet, befindet sich das Grab auf dem Südfriedhof und hat sich seit der Urnenbeisetzung so gut wie nicht verändert. Fans des Musikers haben den Zustand des Provisoriums als „unwürdig“ bezeichnet.

Von Andreas Tappert