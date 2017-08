Debütanten für Dresdner Semperopernball 2018 gesucht – Bewerbungen laufen

Leipzig. Einmal im Leben auf dem Dresdner Semperopernball tanzen – dieser Traum kann sich für 100 junge Paare erfüllen. Bereits jetzt werden die Debütanten gesucht, die am 26. Januar 2018 den Eröffnungswalzer tanzen. Das Motto des 13. Semperopernballs lautet „Magisches Dresden – der Ball bringt Glück“. Als Moderatoren führen Guido Maria Kretschmer und Sylvie Meis durch das Programm.

Als Debütanten bewerben können sich Damen und Herren im Alter von 16 bis 29 Jahren. Bewerbungen als Paar sind ausdrücklich erwünscht. Die Interessenten sollten zeitlich flexibel sein, so dass sie in der Woche vor dem Ball täglich in Dresden am Training teilnehmen können. Tanzerfahrungen sollten zudem vorhanden sein, denn den Debütanten wird einiges Talent abverlangt. Der zehnminütige Auftritt ist jedes Jahr in eine andere Choreografie eingebettet, für die Tassilo und Sabine Lax von der gleichnamigen Dresdner Tanzschule verantwortlich sind. Die jungen Damen treten alle im gleichen Ballkleid, mit gleichem Schmuck, Make-up, Frisuren und Schuhen auf. Die Herren tragen Smoking. Dank dieses homogenen Bildes sorgen die jungen Paare für Gänsehautmomente bei Eltern und Familien, bei den 2500 Gästen in der Semperoper und den Tausenden Schaulustigen auf dem Theaterplatz sowie an den TV-Bildschirmen.

Nach der Bewerbung folgt das Debütantencasting, die Termine stehen auch schon fest: Das erste Casting findet am 1. September im MDR-Landesfunkhaus Dresden statt, das zweite am 15. September beim MDR in Leipzig. Eine prominent und fachlich besetzte Jury entscheidet, wer zugelassen wird. Schirmherrin der Debütanten ist Veronika Tillich, Gattin des sächsischen Ministerpräsidenten.

Bewerbung unter www.semperopernball.de

Von Kerstin Decker