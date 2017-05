Leipzig. Was macht ein Promi wie Martin Gore von Depeche Mode, wenn er vor einem Konzert etwas essen möchte? Er lässt sich ein paar Tipps geben und sich dann vom Leipziger Steigenberger Hotel einfach in ein Restaurant bringen. Die Wahl des 55-Jährigen fiel am Sonnabend auf das GreenSoul, ein vegetarisch-veganes Lokal in der Johannisallee. „Die Stars werden bei uns behandelt wie alle anderen Gäste auch“, sagte Inhaber Mustafa Türker. Plötzliche habe Gore in der Tür gestanden und einen freien Tisch bekommen.

Türker hat sich über die Restaurantwahl des Engländers sichtlich gefreut. Über Facebook postete er ein gemeinsames Foto mit dem Songschreiber von Depeche Mode. „Welche eine Ehre Martin Gore im Restaurant GreenSoul Leipzig begrüßen zu dürfen“, so der Chef.

Gore ist seit den 1980er Jahren bekennender Vegetarier. „Vor allem in Deutschland hatte man es als Vegetarier damals extrem schwer. Wir haben immer Witze gemacht, dass man in Deutschland ‚alles mit Speck‘ bekommt. Selbst wenn du einen Salat bestellt hast, gab es eine Portion Speck dazu. Die Leute dachten, sie würden dir etwas Gutes tun. Heute ist das zum Glück besser“, sagte er in einem Interview mit der Berliner Zeitung. Gores Lieblingsessen: Rot fermentierter Reis, ein chinesisches Gericht mit Schimmelpilzen.

Im Ausland vermisst Gore vor allem zwei deutsche Spezialitäten: Pumpernickel und Weizenbier, wie er gerade dem Spiegel verriet. Nach jahreslangen Alkoholeskapaden in den 1990er Jahre hat er das Trinken aber aufgegeben.

Matthias Roth