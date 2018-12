Leipzig

Gibt es eine Fortsetzung für die Leipzig-Soap „Leben.Lieben.Leipzig“? Das ist nach Angaben einer Sprecherin von RTL2 noch unklar. Schon in den vergangenen Wochen hatte der Sender immer betont, erst den Erfolg der ersten Staffel auswerten und eingehend analysieren zu wollen. Dann werde es Informationen zu einer eventuellen zweiten Staffel geben. Gegenüber LVZ.de sagte eine Sprecherin des Senders auch am Montag nochmals: „Eine Entscheidung über die nächsten Schritte ist noch nicht gefallen.“ RTL2 wolle sich Zeit nehmen, um ein Fazit zu ziehen.

Im Schnitt schauten 320.000 Menschen die Serie. Das ergab eine Auswertung des Fachportals Quotenmeter.de. Nach Angaben des Senders erzielte „Leben.Lieben. Leipzig“ 4,8 Prozent Marktanteil bei den 14-49 Jahre alten Menschen und 10,8 Prozent Marktanteil bei den 14-29-Jährigen.

Insgesamt Aufwärtstrend feststellbar

Die Serie startete am 12. November. An diesem Tag wurde mit 530.000 Zuschauern auch die beste Quote gemessen – dennoch lag sie unter dem Durchschnitt des Senders. In den drei Testwochen lässt sich insgesamt aber ein Aufwärtstrend feststellen. Es könnte also durchaus sein, dass „Leben.Lieben. Leipzig“ noch eine Chance bekommt.

Im Mittelpunkt der Serie steht 28-jährige Yvonne ( Janine Pink), einigen bekannt aus „ Köln 50667“. Sie ist aus Köln nach Leipzig zurückkehrt und verdient jetzt mit einer pinken Frittenbude ihren Lebensunterhalt.

Von soa