Ehemalige sächsische Weinkönigin holt „Kochsternstunden“ nach Leipzig

Leipzig. Zwischen Silvester und Ostern herrscht in der Gastronomie eine gewisse Flaute. Um diese Saure-Gurken-Zeit zu überbrücken, erfand Eventmacher Clemens Lutz (47) vor zehn Jahren die „Kochsternstunden“ – allerdings nur in Dresden! Das Prinzip: 35 beteiligte Restaurants stellen dafür ein besonderes Menü zusammen. Alle Genießer, die gutes Essen und gute Weine lieben, können sich fünf Wochen lang als Restauranttester betätigen, eins oder mehrere der teilnehmenden Restaurants besuchen, die Menüs verkosten und dafür ihre Bewertung abgeben. Die fünf besten Restaurants und der beste Kellner/die beste Kellnerin werden am Ende bekannt gegeben.

Dank der Leipzigerin Daniela Undeutsch (27), Sächsische Weinkönigin 2015/16, kommen die „Kochsternstunden“ in diesem Jahr erstmals nach Leipzig. Vorerst nur als kleiner Testballon mit vier Teilnehmern: Gourmetage in der Mädler-Passage, Restaurant Cospuden, Beefers Premium Grill und Restaurant Syndeo im Hotel Innside by Meliá. Aber schon nächstes Jahr sollen mindestens 25 Leipziger Häuser mitmachen. Pro Restaurant können die Testesser jeweils fünf Sterne in den sechs Bereichen Geschmack, Kreativität, Ambiente, Service, Preis/Leistung sowie Getränkebegleitung verteilen. Zusätzlich wird die Sonderkategorie „Beste Servicekraft“ ermittelt. Die Bewertungen sind ausschließlich online möglich. Dafür erhält jeder Restauranttester einen persönlichen, nur einmal nutzbaren Code im Restaurant. Ermäßigungen beim Menüpreis erhalten die Restauranttester nicht, aber als zusätzlicher Anreiz zum Teilnehmen werden nach Abschluss der Aktion insgesamt 150 Preise verlost.

Die Aktion läuft vom 2. Februar bis 11. März, Näheres unter www.kochsternstunden.de.

Von Kerstin Decker